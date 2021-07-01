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Ekonomi Naksan’ın taşınmazlarının ihale tarihi ertelendi
Ekonomi

Naksan’ın taşınmazlarının ihale tarihi ertelendi

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Naksan Plastik ve Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ’nin Yenibosna’daki taşınmazı ve muhdesatının satışına ilişkin ihale tarihini 6 Temmuz’a erteledi.

Yeniakit Publisher
2021-07-01 10:57:00 -
Naksan’ın taşınmazlarının ihale tarihi ertelendi

TMSF’nin Naksan Plastik Yenibosna Gayrimenkulü Ticari ve İktisadi Bütünlüğü’nün satışına ilişkin süre uzatım ilanı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, şirketin Yenibosna’da bulunan 3 bin 436,32 metrekarelik taşınmazı ile muhdesatından oluşan bütünlüğün satışına ilişkin daha önce 30 Haziran olarak duyurulan ihale tarihi, 6 Temmuz olarak belirlendi. Bu kapsamda ihale için son başvuru tarihi de 28 Haziran’dan 5 Temmuz’a ötelendi. Muhammen bedeli 35 milyon 170 bin lira olarak belirlenen bütünlük, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle ihaleye çıkarılacak.

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