Nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman yatacak?
Nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman yatacak? sorusu yanıt buldu. Mart ayı nakdi ücret desteği ödemelerinin ne zaman yapılacağına ilişkin açıklama geldi. Peki, Nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman yatacak?
Ücretsiz izin maaş desteği olarak da bilinen nakdi ücret desteği nisan ödemeleri ile ilgili açıklama geldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ödemelere ilişkin tarihi açıkladı. Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Nisan ayı ücretsiz izin maaş desteği hangi tarihte ödenecek?
Nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman yatacak?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk; “Mart ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerini 9 Nisan’da yapıyoruz” açıklamasında bulundu.
Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsatan Bakan Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini yineledi.
Bakan Selçuk “Nakdi ücret desteği ödemelerini 9 Nisan’da yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.