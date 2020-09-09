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Ekonomi Nakdi Ücret Desteği ödemeleri başladı
Ekonomi

Nakdi Ücret Desteği ödemeleri başladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı müjdeli haberi duyurdu destek ödemeleri başladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-09 10:33:00 -
Nakdi Ücret Desteği ödemeleri başladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ücretsiz izne ayrılan işçilerin nakdi ücret desteği ödemeleri T.C. kimlik numaralarının son hanesi “0-2-4” olanlara dünden itibaren ödenirken, “6-8” olanlara bugünden itibaren ödeme yapılacak. Nakdi Ücret Desteği ödemeleri banka hesapları üzerinden gerçekleştirilecek. Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla yapılacak

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