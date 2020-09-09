Nakdi Ücret Desteği ödemeleri başladı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı müjdeli haberi duyurdu destek ödemeleri başladı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ücretsiz izne ayrılan işçilerin nakdi ücret desteği ödemeleri T.C. kimlik numaralarının son hanesi “0-2-4” olanlara dünden itibaren ödenirken, “6-8” olanlara bugünden itibaren ödeme yapılacak. Nakdi Ücret Desteği ödemeleri banka hesapları üzerinden gerçekleştirilecek. Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla yapılacak