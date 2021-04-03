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Ekonomi Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak?
Ekonomi

Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak?

Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Nisan ayı ücretsiz izin maaş desteği hangi tarihte ödenecek?

Yeniakit Publisher
2021-04-03 17:12:00 -
Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak?

Nakdi ücret desteğinin ne zaman yatacağı merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde nakdi ücret desteğinin uzatıldığı ile ilgili açıklama yapılmıştı.

Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak?

Henüz mart ayı nakdi ücret desteği ödemelerinin ne zaman yapılacağı açıklanmadı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şubat ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 9 Mart tarihinde gerçekleştirileceğini duyurmuştu. Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsatan Bakan Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini yinelemişti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için tedbirlerimize devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Nakdi Ücret Desteği ve Fesih Kısıtı'nı 2 ay süreyle uzatıyoruz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu düzenlemelerin süresi, 17 Mart'tan itibaren 2 ay daha uzatıldı.

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