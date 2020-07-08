Nakdi destek ödemesi yattı mı?

Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle Türkiye’de ekonomik destek paketleri devreye alındı. Bu kapsamda hükümet tarafından ücretsiz izne ayrılan çalışanlara nakdi destek ödemesi yapılıyor. Haziran ayı ödemelerinin ne zaman yatırılacağı merak edilen ödemeler için açıklama yapıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk nakdi destek ödemeleri için, “Haziran dönemine ait nakdi ücret desteği ödemeleri, 8-10 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.” İfadelerini kullandı.

Ödeme sıralarına ilişkin açıklamada bulunan Bakan Selçuk, “T.C. kimlik numarasının son hanesi 0, 2 ve 4 olanlara 9 Temmuz’da, 6 ve 8 olanlara ise 10 Temmuz’da ödemeler yapılacak.” Dedi.

Nakdi ücret ödemesi ne kadar?

Günlük 39,24 TL'lik destek ayda 1,177 TL yapıyor. Aylık nakdi ücret desteği brüt 1.177 TL olmakla birlikte 8.93 TL'lik damga vergisi düşüldükten sonra net 1.168 TL olarak ödenecek. Nakdi ücret desteği yasanın çıktığı tarihten bu yana önümüzdeki üç ay için verilecek, 17 Nisan'da başlayan ödemeler 17 Temmuz tarihe kadar işsiz kalınan veya ücretsiz izinde geçen süreler için hesaba yatacak. Nisan ayının tamamını işsiz veya ücretsiz izinde geçirmiş olanlara 14 günlük ödeme yapılacak. Bu ödeme tutarı 545 TL olacak.

Nakdi destek sorgulama işlemi nasıl yapılır?

Ücretsiz izin desteği sorgulama ekranı için İŞKUR giriş bilgileri ya da sadece E-Devlet şifresine sahip olmak yetiyor. Nakdi destek ödeme bilgilerini sorgulamak için E-Devlet girişi yapan vatandaşlar, aşağıdaki linke tıklayarak işlemlerini sorgulama işlemlerini kolayca gerçekleştirebiliyor.