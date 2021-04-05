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Ekonomi Nakdi destek ne zaman yatacak? Ücretsiz izin maaşı ne zamana yatar?
Ekonomi

Nakdi destek ne zaman yatacak? Ücretsiz izin maaşı ne zamana yatar?

Nakdi destek yattı mı? Koronavirüs salgınında ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara her ay maaş ödemesi yapılıyor. Vatandaşlar 3. ay ödemelerinin ne zaman yapılacağını araştırıyor. Peki, nakdi destek parası ne zaman yatar? Ücretsiz izin maaşı ne zaman bitecek?

Yeniakit Publisher
2021-04-05 17:59:00 -
Nakdi destek ne zaman yatacak? Ücretsiz izin maaşı ne zamana yatar?

Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara her ay maaş ödemesi yapılıyor. Peki, mart ayı nakdi destek maaşı ne zaman yatar?

Nakdi destek ne zaman yatacak? Ücretsiz izin maaşı ne zamana yatar?

2020 yılının mayıs ayında başlayan nakdi destek maaşı son olarak iki ay uzatıldı. Nakdi destek maaşı 17 Mayıs 2021’de sona erecek. 3. ay ödemeleri 9 Nisan’da yapılacak. İŞKUR sisteminde ıban numarası kayıtlı olanların maaşları hesaplarına, sistemde bilgisi yer almayanların ki PTT’ye yatırılacak.

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