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Ekonomi Nakdi destek ne zaman yatacak? | Ücretsiz izin maaşı bu hafta yatar mı?
Ekonomi

Nakdi destek ne zaman yatacak? | Ücretsiz izin maaşı bu hafta yatar mı?

Ücretsiz izin maaşı hangi gün yatacak? | Koronavirüs salgını sebebiyle ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara nakdi destek ödemesi yapılıyor. Vatandaşlar internette ‘Nakdi destek maaşı ne zaman son?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, ücretsizi izin maaşı bu hafta yatar mı? | Ücretsiz izin maaşı hangi gün yatacak? | Nakdi destek kaç ay uzadı? | Nakdi destek maaşı ne zaman son?

Yeniakit Publisher
2020-12-05 09:50:00 -
Nakdi destek ne zaman yatacak? | Ücretsiz izin maaşı bu hafta yatar mı?

Ücretsiz izin maaşı ne zaman bitecek? | Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini en aza indirmek için devlet ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara maaş ödüyor. Peki, ücretsiz izin maaşı ne zaman bitecek?

Nakdi destek ne zaman yatacak? | Ücretsiz izin maaşı bu hafta yatar mı?

Nakdi destek ödemesi her ayın 8 ila 10’u arasında yapılıyor. Ödemeler TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılıyor. Bu ay ödemenin hangi gün hesaplara yatırılmaya başlayacağıyla ilgili olarak bir açıklama yapılmadı. Ancak hafta içi ödenmesi bekleniyor. İŞKUR sisteminde ıban numaraları bulunan vatandaşların maaşlarını hesaplarına yatırılıyor. Sistemde ıbanları bulunmayanların ise ödemeleri PTT şubeleri aracılığıyla yapılıyor.

Nakdi destek maaşı ne zaman son?

Ücretsiz izin maaşının ne zaman sona ereceği merak ediliyor. Nakdi destek maaşı ve işten çıkarma yasağı 17 Kasım 2020’de sona erecekti. Alınan kararla süreç iki ay daha uzatıldı. Nakdi ücret desteği 17 Ocak 2021’de sona erecek. Ancak uzmanlar sürecin haziran ayı sonuna kadar uzatılabileceğini belirtiyor. Salgın sebebiyle alınan yeni kararlar sebebiyle pek çok kişinin ücretsiz izne çıkarıldığı bu sebeple ödemelerin uzatılması yönünde bir beklentinin olduğu kulislerde konuşuluyor.

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