Nagehan Alçı tarih verdi: 4 Kasım'da seçime gidiyoruz

Türkiye'nin ve hükümetin yerel seçim sonrası 2023'e kadar rahatlayacağını belirten Alçı, sürekli seçimlerinin olmasının istikrarlı bir tutum olmayacağını belirtti. Alçı yazısında şu ifadelerini kullandı:

"Bu yazıyı tarihe not düşmek için yazıyorum. Dün ‘yerel seçimler Ekim 2018'e alınmalı' diye kaleme aldığım yazının üzerine yaptığım görüşmeler ve edindiğim izlenimler sonucu bugün çok net bir şekilde şunu yazıyorum: Yerel seçimler büyük olasılıkla 4 Kasım 2018'de yapılacak. Bu yönde çok kuvvetli sinyaller var. Habertürk okurları iyi bilecektir ki 2018 yazında başkanlık seçimine gideceğimizi ben çok öncesinden bu sütunda yazmıştım. 24 Haziran 2018 seçimleri benim için sürpriz değildi. 4 Kasım 2018 sonrasında 25 Haziran 2023'e kadar seçim defterini kapayacağız ve yaklaşık 5 sene rahatlayacağız. Türkiye toplumunun ve devletinin de zaten buna ihtiyacı var. Dün itibarıyla dehşet bir devalüasyon şoku yaşayan ekonominin de buna ihtiyacı var.

ÜLKENİN GENEL MANZARASINI DEĞİŞTİRECEK BİR OLAY DEĞİL"

Sürekli seçim yapılan bir ülkede hiçbir konuda istikrarlı bir tutum alınamaz. Bana sorarsanız 4 Kasım 2018'de hangi belediyeyi kimin aldığı da ülkenin genel manzarasını değiştirecek bir olay değil. Fakat elbette her siyasi parti en küçük yerel birimde bile kazanmayı istiyor ve ona göre seçmenlere karşı populizm yapıyor. Demokrasinin doğası da biraz böyledir. O yüzden Churchill, ‘Demokrasinin ne olduğunu anlamak istiyorsanız bir seçmenle beş dakika konuşmanız yeterlidir' demiş ve eklemiş: ‘Demokrasi aslında berbat bir rejimdir ama diğer rejimlerle kıyaslandığından en az berbat olanıdır..'

4 Kasım 2018 tarihinden sonra Berat Albayrak'ın açıkladığı ekonomik plan çerçevesinde, akılcı, enflasyonu yeniden tek haneye indirmeyi hedefleyen, tasarrufu önceleyen politikalar daha da hızlı bir şekilde hayata geçirilecektir diye düşünüyorum."