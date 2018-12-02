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Nagehan Alçı, 'omurgasız' dediği Ahmet Hakan ile kanka oldu

Nagehan Alçı ile 'Hergele' lakaplı Ahmet Hakan'ın yemek masasındaki samimi fotoğrafları tartışma konusu oldu. 24 Haziran seçimleri öncesiAlçı ile 'Hergele'nin 'kapışma'sı ise hala hafızalarda tazeliğini koruyor.

02 Aralık 2018 Pazar 17:39
Nagehan Alçı, 'omurgasız' dediği Ahmet Hakan ile kanka oldu

'Hergele' lakaplı Ahmet Hakan'ın Nagehan Alçı ile yemek masasında çekilmiş fotoğrafları olay oldu. 

Nagehan Alçı'nın "omurgasız" ve "muhbir" dediği Ahmet Hakan ile samimi pozlar vermesi dikkat çekerken birbirleriyle dalaşmaları ise hala hafızalarda.

"Omurgasızlığını herkes biliyor"

Nagehan Alçı, "Çoktan madara olmuş bir muhbirin portresi" başlığıyla yayımlanan yazısında Ahmet Hakan'a "Omurgasızlığını ve kötücüllüğünü herkes biliyor!" ifadesinde bulunmuştu. Ahmet Hakan ise Alçı’nın Bank Asya kredisini hatırlatıp “Niye size hiçbir şey olmuyor?” diye cevap vermişti. 

İşte o fotoğraf:

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 17:39
  1. Ahmet Hakan
  2. Nagehan Alçı

YORUM YAZ

  • hercaihercai15 dk önce
    Tencere kapagini bulmustur demek! Dala da maraz olmussa ne geregi var anlasmamanin,
  • MilletMillet36 dk önce
    Bu ne yahu Vallahi ayıp
  • mehmet önenmehmet önen37 dk önce
    samimiyetsizlik boy boy
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