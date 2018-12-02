Nagehan Alçı, 'omurgasız' dediği Ahmet Hakan ile kanka oldu

'Hergele' lakaplı Ahmet Hakan'ın Nagehan Alçı ile yemek masasında çekilmiş fotoğrafları olay oldu.

Nagehan Alçı'nın "omurgasız" ve "muhbir" dediği Ahmet Hakan ile samimi pozlar vermesi dikkat çekerken birbirleriyle dalaşmaları ise hala hafızalarda.

"Omurgasızlığını herkes biliyor"

Nagehan Alçı, "Çoktan madara olmuş bir muhbirin portresi" başlığıyla yayımlanan yazısında Ahmet Hakan'a "Omurgasızlığını ve kötücüllüğünü herkes biliyor!" ifadesinde bulunmuştu. Ahmet Hakan ise Alçı’nın Bank Asya kredisini hatırlatıp “Niye size hiçbir şey olmuyor?” diye cevap vermişti.

İşte o fotoğraf: