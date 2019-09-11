0553 313 94 23

MYP lideri Yılmaz: "Dünya ticaretinde dönen 90 trilyon dolardan payımızı almıyoruz"

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) lideri Ahmet Reyiz Yılmaz "Dünya ticaretinde dönen 90 trilyon dolardan payımızı almıyoruz" dedi.

11 Eylül 2019 Çarşamba 12:10
MYP lideri Yılmaz: "Dünya ticaretinde dönen 90 trilyon dolardan payımızı almıyoruz"

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) lideri Ahmet Reyiz Yılmaz "Dünya ticaretinde dönen 90 trilyon dolardan payımızı almıyoruz" dedi.


Dünya’da ticarette 90 trilyondan fazla para döndüğünü dile getiren MYP lideri Ahmet Reyiz yılmaz, Türkiye’nin ise bu paradan paradan Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) hesabına göre sadece yüzde 0.8’lik bir pay aldığına dikkat çekti. Yılmaz, aynı nüfusa sahip Almanya’nın yüzde 4.5 oranında pay aldığını vurgulayarak, "Kesinlikle bu payı artırmalıyız" dedi.


Türkiye’nin Akdeniz’deki doğal gaz çalışmalarının hayati önem taşıdığını dile getiren Yılmaz, "Birçok ülke Akdeniz’de doğal gaz aramakta, fakat biz bir türlü gaz bulamıyoruz. Doğal gaz bir an önce bulunmalı. Bununla beraber petrol ve diğer değerli madenlerde de araştırma ve aramada daha net adımlar atmalıyız” ifadelerini kullandı.


Yılmaz, Türkiye’nin politik faiz ödemeye devam ettiğini belirterek, "Piyasalar faiz indirimi bekliyor. Çünkü yıllık bazda yüzde 5 altına faiz inmedikçe ve projeler finanse piyasalarda canlanma olmaz. Faizler biran önce düşmeli" diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 12:10
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Anne ve oğlunu öldüren zanlı yakalandı
    1. Anne ve oğlunu öldüren zanlı yakalandı
    2. Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a..
    3. Karamanlı çiftçiye lavantanın..
    4. İstanbul polisinden tarihi Sultanahmet..
    5. HDP'li belediye durdurdu, kayyım..
    6. Mogan Gölü çevresinde kaçak yapı..
    7. Kadın cinayetlerine dikkat çekmek için..
    8. Dudak uçuklatan rakam! iPhone 11..
    9. Yer işgallerine ceza yağdı
    10. Yeşilboğaz: "Kadın cinayetlerinin iyi..
    11. Mogan Gölü’nde kaçak yapılar yıkıldı
    12. Bursa'da üvey anne katiline müebbet..
    13. Gölbaşı Belediyesi’nden Aşure etkinliği
    14. Hong Konglu fuar devi Türk firmaları..
    15. Başkan Çiftçi, sanayi ziyaretlerini..
    16. Kadıoğlu: “Başka illere giden..
    17. Amasya Ülkü Ocaklarından gençlere çağrı
    18. Uluslararası İnsan Hakları Derneğinden..
    19. Gaziler onuruna ADD Başkanı Onur yemek..
    20. “Katılım bankalarının aktif büyüklüğü..
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak

    Günün Karikatürü

    11 Eylül 2019
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim