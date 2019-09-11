MYP lideri Yılmaz: "Dünya ticaretinde dönen 90 trilyon dolardan payımızı almıyoruz"

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) lideri Ahmet Reyiz Yılmaz "Dünya ticaretinde dönen 90 trilyon dolardan payımızı almıyoruz" dedi.

Dünya’da ticarette 90 trilyondan fazla para döndüğünü dile getiren MYP lideri Ahmet Reyiz yılmaz, Türkiye’nin ise bu paradan paradan Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) hesabına göre sadece yüzde 0.8’lik bir pay aldığına dikkat çekti. Yılmaz, aynı nüfusa sahip Almanya’nın yüzde 4.5 oranında pay aldığını vurgulayarak, "Kesinlikle bu payı artırmalıyız" dedi.

Türkiye’nin Akdeniz’deki doğal gaz çalışmalarının hayati önem taşıdığını dile getiren Yılmaz, "Birçok ülke Akdeniz’de doğal gaz aramakta, fakat biz bir türlü gaz bulamıyoruz. Doğal gaz bir an önce bulunmalı. Bununla beraber petrol ve diğer değerli madenlerde de araştırma ve aramada daha net adımlar atmalıyız” ifadelerini kullandı.

Yılmaz, Türkiye’nin politik faiz ödemeye devam ettiğini belirterek, "Piyasalar faiz indirimi bekliyor. Çünkü yıllık bazda yüzde 5 altına faiz inmedikçe ve projeler finanse piyasalarda canlanma olmaz. Faizler biran önce düşmeli" diye konuştu.