MYK toplantısının ardından AK Parti'den kritik açıklama!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi. Parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, 2 saat 15 dakika sürdü.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısından sonra, Yüksek Seçim Kurulu (YSK)'nun İstanbul seçimlerine ilişkin verdiği yeniden seçim kararı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

Çelik'in açıklamaları şöyle:

- YSK İstanbul seçimlerinin yenilenmesine karar verdi. Milletin iradesine başvurmak, şüpheleri ortadan kaldırmak açısından önemlidir. Seçim sürecinde ortaya sıkan sıkıntılarında bu kentin yönetilmesinde berrak bir sürecin ortaya çıkması gerekiyordu. YSK'nın suç duyurusu bulunacak kadar açık bir kanunsuzluk durumunun ortaya çıktığını gösteriyor. Siyaset, demokrasi nehri hukuk yatağında akar. Siyasetçiler için sayısal meşruiyet, hukuki meşruiyet siyasal meşruiyeti beraberinde getirir.

- Hukuk çerçevesinde itirazlarımızın haklı görülmesi sonucu İstanbul seçimleri yenilenecektir. Yapılan bazı açıklamaları bu ölçüye göre değerlendirmemiz lazım. Başından beri biz AK Parti Genel Merkezi'nde yaptığımız açıklamalarda sürece saygı gösterdiğimizi ifade ettik. Tek bir vatandaşımızın oyunun bile heba olmaması gerektiğini söyledik. Hakarete uğrayan dimdik şekilde edebiyle seçim çalışmasını yürüten Yusuf gibi kardeşlerin emeğinin heba olmasını istemiyoruz. Dolayısıyla kazanmış olsak da kaybetmiş olsak da kaç oyla kazandık, kaç oyla kaybettik tablonun görünmesi gerekir. Bütün bu süre içerisinde ilk sayımlar yapıldığında yarı yarıya aradaki farkın kapanması, süreç devam ettirilseydi bu farkın tamamen kapanacağını gösteren bir tablo oluştu.

- Milletin iradesine başvurmak her zaman için yegane pusulamızdır.

- İstanbul seçimlerinde sıkıntılı bir tablo vardı.

- Sürece ve sonucuna saygı gösterdiğimizi sürekli söyledik.

- Sürecin patronu Yüksek Seçim Kurulu'dur.

- Milletimiz üzerine düşeni fazlasıyla yapmıştır.

- Bu mekanizma sürecin bir parçasıdır.

- Mesele milli iradenin ortaya çıkmasıdır.

- Sürece saygı gösteren, sonuca da saygı gösterir.

- Ankara'da da benzer tartışmalar yaşandı. Kazanan adayı tebrik ettik. Milletten başka amirimiz yoktur. Demokrasi anlayışımızın temeli budur.

- Ne zaman demokrasiden bahsetsek, tehditle ortaya çıkıyorlar.

- YSK oy çokluğu ile bu kararı aldı.

- YSK, milletin iradesine başvurun diyor.

- YSK mazbatayı birinin elinden alıp birine vermiyor. Millete gideceğiz.

- Milletimiz kararını verecek, bu kadar tehdit cümlelerine gerek yok.

- YSK'nın verdiği kararda suç duyurularında bulunması son derece ciddi bir durumdur.

- Usulsüzlüklere göz yummadığımız için bizi hedef alıyorlar.

- AP raportörünün sözü aynen CHP'nin açıklamasında yer aldı.

- YSK 'milletin iradesine yeniden başvurun', bunun karşısında herkesin saygılı davranması lazım.

- Karar 'hakimleri Kızılay'da yürütmeyiz' diyenlere cevaptır.

- Hoşumuza gitse de gitmese de sürece gösterdiğimiz saygıyı sonuca da gösteriyoruz ama karşımızdakilerde böyle bir yaklaşımın olmadığını gördük.

- Bu süreci olgunlukla yöneteceğiz.

- Millet iradesi demokrasi olarak teveccüh ediyor.

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