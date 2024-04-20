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Dünya Myanmar’da kaos büyüyor: 1300 kişi Tayland'a kaçtı
Dünya

Myanmar’da kaos büyüyor: 1300 kişi Tayland'a kaçtı

Yeniakit Publisher
2024-04-20 13:46:00 -
Myanmar’da kaos büyüyor: 1300 kişi Tayland'a kaçtı

Myanmar'da ordu ile darbe karşıtı silahlı gruplardan Karen Ulusal Birliği (KNU) arasındaki son zamanlarda artan çatışmalar sonucu, yaklaşık 1300 kişinin Tayland'a kaçtığı bildirildi.

Tayland'ın Mae Sot bölgesi Polis şefi Pittayakorn Phetcharat, yaptığı açıklamada, Karen azınlığından silahlı etnik isyancıların Tayland-Myanmar Arkadaşlık Köprüsü yakınlarında askeri cunta güçlerine saldırdığını söyledi.

Pittayakorn, yaklaşık 1300 kişinin Myanmar'dan Tayland'a kaçtığını tahmin ettiğini belirtti. Tayland Başbakanı Srettha Thavisin, X sosyal medya platformundan, durumu yakından takip ettiğini bildirdi.

Ülkesinin sınırlarını ve halkın güvenliğini korumaya hazır olduklarını vurgulayan Srettha, "Gerektiği takdirde insani yardım sağlamaya da hazırız." ifadesini kullandı.

MYANMAR'DAKİ ASKERİ DARBE

Myanmar'da 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından ordu 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve olağanüstü hal ilan etmişti.

Ordu yönetimine karşı demokrasi taraftarları ülkede gösteriler düzenlemeye başlamış, askerlerin göstericilerin üzerine ateş açması sonucu onlarca kişi tutuklanmış, yaralanmış veya hayatını kaybetmişti.
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"Üç Kardeşler İttifakı" adı altında bir araya gelen Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu, Arakan Ordusu ve Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusu isimli silahlı gruplar, 27 Ekim 2023'te Çin sınırına yakın, kuzeydeki Shan eyaletinden Myanmar ordusuna karşı saldırılar başlatmıştı.

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