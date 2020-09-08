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Aktüel Myanmar'da havan topu saldırısı sonucu 5 sivil öldü
Aktüel

Myanmar'da havan topu saldırısı sonucu 5 sivil öldü

Yeniakit Publisher
2020-09-08 19:27:01 -
Myanmar'da havan topu saldırısı sonucu 5 sivil öldü

YANGON (AA) - Myanmar'ın Arakan eyaletinde bir köye dört havan mermisinin isabet etmesi sonucu sivillerden 5'i yaşamını yitirdi, 8'i yaralandı.

Milletvekili Pe Than, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Myebon bölgesinin Nyaungkan köyüne dört havan mermisinin isabet etmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Pe Than, saldırı sonucu 8 sivilin de yaralandığını ifade etti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

- Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar Ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

Ontario Uluslararası Kalkınma Ajansının Ağustos 2018'de yayımladığı rapora göre, 25 Ağustos 2017'den bu yana en az 24 bin Arakanlı Müslüman, Myanmar Ordusu tarafından öldürüldü. Askerler 34 bin Arakanlı Müslüman'ı ateşe atarken, 114 bin Rohingya'yı da darbetti.

Rapora göre, Ordu mensupları 18 bin kadına tecavüz etti.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Birleşmiş Milletler ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.



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