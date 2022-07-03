Müzik yasağına kızanlara bakın ne dedi!

Koronavirüs salgınının başladığı dönemde alınan önlemler arasında müzik yasağı da bulunuyordu. Yasakların teker teker kalktığı dönemde ise müzik yasağı gece 00.00'dan 01.00'e esnetilmişti. Bu duruma müzisyenlerin tepki göstermesine Serdar Ortaç'tan ilginç bir yorum geldi. Ortaç'ın sözleri gündem oldu.



Pandemi sürecinde 00.00'dan sonrası için uygulanan müzik yasağı, koronavirüs yasakları bir bir kalkarken esnetildi. Yeni karar göre mekanlarda müzik 01.00'a kadar devam ediyor. Yasağın hâlâ devam etmesi ile ilgili müzik camiasından tepkiler devam ederken ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'dan kararı destekleyen ilginç bir yorum geldi.

Serdar Ortaç sahnede 2 saat kalmanın yeterli olduğunu söyleyince tepki çekti.

Konuyla ilgili Ortaç, "Bu müzik yasağı konusunda bir orta yolu bulabiliriz. Her şeye başkaldırmaya gerek yok. 22.00'de çıkıp, 00.00'da sahneden inebiliriz. Yeter yani. İki saat yeterli bence. O yüzden biraz daha sinirlenmeden aklı selim düşünelim. Çok sinirlenmeye gerek yok" ifadelerini kullandı.



