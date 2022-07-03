  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Müzik yasağına kızanlara bakın ne dedi!
Medya

Müzik yasağına kızanlara bakın ne dedi!

Koronavirüs salgınının başladığı dönemde alınan önlemler arasında müzik yasağı da bulunuyordu. Yasakların teker teker kalktığı dönemde ise müzik yasağı gece 00.00'dan 01.00'e esnetilmişti. Bu duruma müzisyenlerin tepki göstermesine Serdar Ortaç'tan ilginç bir yorum geldi. Ortaç'ın sözleri gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2022-07-03 10:26:00 -
Müzik yasağına kızanlara bakın ne dedi!

Koronavirüs salgınının başladığı dönemde alınan önlemler arasında müzik yasağı da bulunuyordu. Yasakların teker teker kalktığı dönemde ise müzik yasağı gece 00.00'dan 01.00'e esnetilmişti. Bu duruma müzisyenlerin tepki göstermesine Serdar Ortaç'tan ilginç bir yorum geldi. Ortaç'ın sözleri gündem oldu.

Pandemi sürecinde 00.00'dan sonrası için uygulanan müzik yasağı, koronavirüs yasakları bir bir kalkarken esnetildi. Yeni karar göre mekanlarda müzik 01.00'a kadar devam ediyor. Yasağın hâlâ devam etmesi ile ilgili müzik camiasından tepkiler devam ederken ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'dan kararı destekleyen ilginç bir yorum geldi.

Serdar Ortaç sahnede 2 saat kalmanın yeterli olduğunu söyleyince tepki çekti.

Konuyla ilgili Ortaç, "Bu müzik yasağı konusunda bir orta yolu bulabiliriz. Her şeye başkaldırmaya gerek yok. 22.00'de çıkıp, 00.00'da sahneden inebiliriz. Yeter yani. İki saat yeterli bence. O yüzden biraz daha sinirlenmeden aklı selim düşünelim. Çok sinirlenmeye gerek yok" ifadelerini kullandı.

 


Fayans aralarını dakikalar içinde beyazlatan temizlik yöntemi
Fayans aralarını dakikalar içinde beyazlatan temizlik yöntemi

Kadın - Aile

Fayans aralarını dakikalar içinde beyazlatan temizlik yöntemi

Sararan perdeler nasıl kar gibi beyazlar? Tül perde nasıl yıkanır?
Sararan perdeler nasıl kar gibi beyazlar? Tül perde nasıl yıkanır?

Kadın - Aile

Sararan perdeler nasıl kar gibi beyazlar? Tül perde nasıl yıkanır?

Eyvah! Gol kaçırma uzmanı geri dönüyor...
Eyvah! Gol kaçırma uzmanı geri dönüyor...

Spor

Eyvah! Gol kaçırma uzmanı geri dönüyor...

Evde yatak temizliği: Yatak nasıl temizlenir?
Evde yatak temizliği: Yatak nasıl temizlenir?

Kadın - Aile

Evde yatak temizliği: Yatak nasıl temizlenir?

Buz çiçeği bakımı, çoğaltma ve püf noktaları! Yer örtücü buz çiçeği aptenia cordifolia
Buz çiçeği bakımı, çoğaltma ve püf noktaları! Yer örtücü buz çiçeği aptenia cordifolia

Yaşam

Buz çiçeği bakımı, çoğaltma ve püf noktaları! Yer örtücü buz çiçeği aptenia cordifolia

7 günde kaşları kalınlaştıran ve kirpikleri uzatan doğal yöntem!
7 günde kaşları kalınlaştıran ve kirpikleri uzatan doğal yöntem!

Kadın - Aile

7 günde kaşları kalınlaştıran ve kirpikleri uzatan doğal yöntem!

Survivor yarışmacıları Acun'a kazan kaldırdı! Bir darbe daha...
Survivor yarışmacıları Acun'a kazan kaldırdı! Bir darbe daha...

Medya

Survivor yarışmacıları Acun'a kazan kaldırdı! Bir darbe daha...

Hashimoto hastalığı nedir? Hashimato tiroidi nedenleri, belirtileri, tedavi yöntemleri
Hashimoto hastalığı nedir? Hashimato tiroidi nedenleri, belirtileri, tedavi yöntemleri

Sağlık

Hashimoto hastalığı nedir? Hashimato tiroidi nedenleri, belirtileri, tedavi yöntemleri

Çamaşır makinasının kireci nasıl temizlenir? Uygulanabilir yöntemleri
Çamaşır makinasının kireci nasıl temizlenir? Uygulanabilir yöntemleri

Kadın - Aile

Çamaşır makinasının kireci nasıl temizlenir? Uygulanabilir yöntemleri

Hong Kong'ta dev gemi ikiye ayrıldı: Onlarca kişi kayıp
Hong Kong'ta dev gemi ikiye ayrıldı: Onlarca kişi kayıp

Dünya

Hong Kong'ta dev gemi ikiye ayrıldı: Onlarca kişi kayıp

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Taraflı

Senin sahneye 22:00 da çıkıp 00:00 da inmen seyirciyi mutlu eder. Bu süre seni seyretmek için çok bile. Ama halkımız sanatçısını sahnede daha çok görmek istiyor.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23