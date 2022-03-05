  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Müzakere grubundaki kişi vatana ihanetten öldürüldü
Dünya

Müzakere grubundaki kişi vatana ihanetten öldürüldü

Ukrayna'nın müzakere heyetinde bulunan Denis Kireev, vatana ihanetten dolayı Ukrayna Gizli Servisi (SBU) tarafından gözaltına alındı ve gözaltına alındığı sırada direniş gösterdiği gerekçesiyle öldürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-03-05 23:33:00 -
Müzakere grubundaki kişi vatana ihanetten öldürüldü

Ukrayna'nın Rusya ile yürüttüğü müzakere ekibinde yer alan Denis Kireev, vatana ihanet suçlamasıyla gözaltına alındı. SBU tarafından gözaltına alınan Kireev, iddialara göre bu gözaltına karşılık verdi ve bu nedenle açılan ateş sonucunda vurularak öldürüldü.

Ekipte yoktu ama görüşmelerde vardı

Öte yandan Kireev, adı ne Ukrayna Başkanlık Ofisi tarafından açıklanan listede ne de Basın Servisinde yer almamasına rağmen fotoğraf ve videolarda Kiev temsilcilerinin yanındaki masada yer alması dikkat çekmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay