Müzakere grubundaki kişi vatana ihanetten öldürüldü

Ukrayna'nın Rusya ile yürüttüğü müzakere ekibinde yer alan Denis Kireev, vatana ihanet suçlamasıyla gözaltına alındı. SBU tarafından gözaltına alınan Kireev, iddialara göre bu gözaltına karşılık verdi ve bu nedenle açılan ateş sonucunda vurularak öldürüldü.

Ekipte yoktu ama görüşmelerde vardı

Öte yandan Kireev, adı ne Ukrayna Başkanlık Ofisi tarafından açıklanan listede ne de Basın Servisinde yer almamasına rağmen fotoğraf ve videolarda Kiev temsilcilerinin yanındaki masada yer alması dikkat çekmişti.