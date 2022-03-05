Müzakere grubundaki kişi vatana ihanetten öldürüldü
Ukrayna'nın müzakere heyetinde bulunan Denis Kireev, vatana ihanetten dolayı Ukrayna Gizli Servisi (SBU) tarafından gözaltına alındı ve gözaltına alındığı sırada direniş gösterdiği gerekçesiyle öldürüldü.
Ukrayna'nın Rusya ile yürüttüğü müzakere ekibinde yer alan Denis Kireev, vatana ihanet suçlamasıyla gözaltına alındı. SBU tarafından gözaltına alınan Kireev, iddialara göre bu gözaltına karşılık verdi ve bu nedenle açılan ateş sonucunda vurularak öldürüldü.
Ekipte yoktu ama görüşmelerde vardı
Öte yandan Kireev, adı ne Ukrayna Başkanlık Ofisi tarafından açıklanan listede ne de Basın Servisinde yer almamasına rağmen fotoğraf ve videolarda Kiev temsilcilerinin yanındaki masada yer alması dikkat çekmişti.