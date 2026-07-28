İstanbul’da uluslararası dolandırıcılık şebekesi! Gözaltı sayısı 56 oldu, detaylar açıklandı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine 21, 22 ve 24 Temmuz 2026 tarihlerinde yapılan ihbarlar üzerine nitelikli dolandırıcılık, Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarının aktardığına göre, ihbarlarda; Şişli’de bulunan Astoria Alışveriş Merkezi’nin üçüncü katında Vend Teknoloji unvanıyla faaliyet gösteren şirketin, yabancı ülke vatandaşlarına yatırım ve forex işlemlerinden kazanç sağlanacağı vaadinde bulunarak dolandırıcılık yaptığı iddia edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar sonucunda; şüphelilerin kurdukları çağrı merkezi üzerinden özellikle Japonya ve Güney Kore vatandaşlarını hedef alarak uluslararası düzeyde dolandırıcılık yaptıklarına ilişkin bulgular elde edildi.

Yürütülen çalışmalarda; şirket yöneticilerinin telefonlarında farklı kullanıcı hesaplarının bulunduğu, şirket hesaplarına günlük yaklaşık 1 milyon dolar para girişi olduğu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin yurt içinde aklandığı yönünde tespitlere ulaşıldı.

Şirketin görünürde çağrı merkezi olarak faaliyet gösterdiği ancak yatırım danışmanlığı ve forex işlemleri adı altında Japonya ve Güney Kore vatandaşlarına yönelik dolandırıcılık faaliyetleri yürüttüğü değerlendirildi.

Şirketin faaliyetleri, yöneticileri, çalışanları ve bağlantılarının belirlenmesine yönelik çalışmaların ardından; olayın aydınlatılması, şüphelilerin yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla operasyon kararı alındı.

GÖZALTI SAYISI 56 OLDU

Bu kapsamda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 28 Temmuz 2026 tarihinde Şişli ilçesindeki Astoria Kuleleri’nde gerçekleştirilen operasyonda arama ve el koyma işlemleri yapıldı, gözaltına alınan şüpheli sayısı 56’ya yükseldi.

49 TÜRK 7 YABANCI

Gözaltına alınan şüphelilerin 49’unun Türk, 7’sinin ise yabancı uyruklu olduğu belirlendi. Yabancı uyruklu şüphelilerin 3’ünün Azerbaycan, 1’inin Kırgızistan, 1’inin Özbekistan, 1’inin Kore ve 1’inin Japonya vatandaşı olduğu tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kaynakları, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü vurguladı.

Şüphelilerin isimleri şöyle sıralandı: