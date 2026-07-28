  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Trump tehdit etti: Güçlü bir askeri harekâta hazırız DEM Parti’li Koçyiğit’den “Terörsüz Türkiye Yasası” açıklaması! “Çerçeve yasa sonuç değil, yeni başlangıcın ilk adımı” Mahsun Kırmızıgül'den Haluk Levent itirafları Bahçeli’den Yeni Parti, CHP ve rozet töreni açıklaması: Şahsi kavgaların hiç kimseye faydası yok Maariv korkusunu manşete taşıdı: Türk silahları İsrail sınırına iniyor Fransızca öğretimine yeşil ışık yakıldı! Kosova ile Fransa’dan 5 anlaşmaya imza AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Terörsüz Türkiye süreci ince işçilik aşamasında Başsavcılıktan Gülistan Doku soruşturmasına dair açıklama: Deliller organize şekilde karartıldı Körfez’de savaşın cephesi genişliyor mu? Irak’tan S. Arabistan’a İHA yağmuru! Putin, Batı’ya meydan okudu: Zafer için her şeyi yapacağız
Dünya Siyonistler yeni müttefik buldu!
Dünya

Siyonistler yeni müttefik buldu!

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Siyonistler yeni müttefik buldu!

Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile İsrail, dışişleri bakanlıkları arasında düzenli siyasi istişare mekanizması kurulması ve diplomatların eğitiminde işbirliği yapılmasını öngören iki mutabakat zaptına imza attı. Görüşmelerde Doğu Kongo’daki güvenlik krizi ile Orta Doğu’daki gelişmeler de ele alındı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile İsrail, ikili ilişkileri daha kurumsal bir zemine taşıma kararı aldı. Resmî ziyaret kapsamında İsrail’e giden KDC Dışişleri Bakanı Therese Kayikwamba Wagner, İsrailli mevkidaşı Gideon Saar ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından taraflar, siyasi temasların sürekliliğini sağlayacak ve diplomatik personelin yetiştirilmesinde ortak çalışmalar yürütülmesine imkân verecek iki mutabakat zaptı imzaladı.
KDC Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Therese Kayikwamba Wagner, resmi ziyaret kapsamında İsrailli mevkidaşı Gideon Saar ile bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ikili işbirliğinin geliştirilmesi ve ortak çıkarları ilgilendiren konularda çok taraflı platformlardaki istişarelerin artırılması konusunda mutabık kalındı.

Taraflar, dışişleri bakanlıkları arasında siyasi ve diplomatik istişare mekanizmasının kurulmasına ilişkin mutabakat zaptı ile iki ülkenin diplomatik akademileri arasındaki işbirliğini öngören ikinci mutabakat zaptını imzaladı.

Görüşmede ayrıca KDC’nin doğusundaki güvenlik durumu ile Orta Doğu’daki son gelişmeler ele alındı. Wagner, ülkesinin doğusundaki son duruma ilişkin bilgi vererek, KDC’nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı temelinde yürütülen barış çabalarına uluslararası desteğin artırılması çağrısında bulundu.

Açıklamada, ziyaretin, Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi’nin vizyonu doğrultusunda KDC ile İsrail arasındaki ikili ilişkileri daha üst seviyeye taşıma yönündeki ortak iradeyi ortaya koyduğu kaydedildi.

Hamas'tan siyonist vahşete sert tepki: Kutsal mekanlara alçak saldırı
Hamas'tan siyonist vahşete sert tepki: Kutsal mekanlara alçak saldırı

Dünya

Hamas'tan siyonist vahşete sert tepki: Kutsal mekanlara alçak saldırı

Haçlı-siyonist ittifakı devrede! Netanyahu’ya sadakat yemini
Haçlı-siyonist ittifakı devrede! Netanyahu’ya sadakat yemini

Gündem

Haçlı-siyonist ittifakı devrede! Netanyahu’ya sadakat yemini

Bebek katili Siyonist yine işbaşında Ambulansı durdurup bebeği öldürdüler
Bebek katili Siyonist yine işbaşında Ambulansı durdurup bebeği öldürdüler

Gündem

Bebek katili Siyonist yine işbaşında Ambulansı durdurup bebeği öldürdüler

Özlem Gürses programına çıkarmıştı… Siyonist Türkü’nün annesi Özgür Özel’ci çıktı!
Özlem Gürses programına çıkarmıştı… Siyonist Türkü’nün annesi Özgür Özel’ci çıktı!

Gündem

Özlem Gürses programına çıkarmıştı… Siyonist Türkü’nün annesi Özgür Özel’ci çıktı!

Siyonist hahamdan bebek katliamına küstah onay! Skandal sözlerle soykırımı savundu!
Siyonist hahamdan bebek katliamına küstah onay! Skandal sözlerle soykırımı savundu!

Gündem

Siyonist hahamdan bebek katliamına küstah onay! Skandal sözlerle soykırımı savundu!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23