Çelik Erişçi, balık pazarda banyo lifi sattı: Şarkıcı Tezgâhın başına geçti

Erişçi, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: Doğrusu şu; benim bazı insanlarım var. Bir teyzem, bir amcam, bir kardeş... Paylaşmak her zaman maddi değildir, bazen yanında olmaktır, yanında durmaktır. İmkan ve fırsatım olduğunda o insanlarımın yanında dururum. Sadece yanında duruyor oluşum, varlığım bile bir destektir o insanıma. Yalnız hissetmez artık kendini. E, biraz da satış olur tabi.