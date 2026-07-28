Çelik Erişçi, balık pazarda banyo lifi sattı: Şarkıcı Tezgâhın başına geçti
Şarkıcı Çelik Erişçi, balık pazarında banyo lifi sattı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Erişçi, tezgâhın başına geçme nedenini takipçileriyle paylaş
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Şarkıcı Çelik Erişçi, balık pazarında banyo lifi sattı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Erişçi, tezgâhın başına geçme nedenini takipçileriyle paylaş
Çelik, balık pazarında tezgah açıp banyo lifi sattığı anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Şarkıcıyı tezgahın başında gören müşteriler hem şaşkınlık yaşadı hem de alışveriş yaptı.
Paylaşımında takipçilerine, "Sizce neden? Yorumlarınızı tek tek okumak isterim" sorusunu yönelten 60 yaşındaki sanatçı, bir vatandaşa destek olmak amacıyla tezgahın başına geçtiğini belirtti.
Erişçi, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: Doğrusu şu; benim bazı insanlarım var. Bir teyzem, bir amcam, bir kardeş... Paylaşmak her zaman maddi değildir, bazen yanında olmaktır, yanında durmaktır. İmkan ve fırsatım olduğunda o insanlarımın yanında dururum. Sadece yanında duruyor oluşum, varlığım bile bir destektir o insanıma. Yalnız hissetmez artık kendini. E, biraz da satış olur tabi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23