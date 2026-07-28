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Gündem Özel o konuda kesin talimat verdi! Polemikten uzak durun esprisini bile yapmayın
Gündem

Özel o konuda kesin talimat verdi! Polemikten uzak durun esprisini bile yapmayın

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Özel o konuda kesin talimat verdi! Polemikten uzak durun esprisini bile yapmayın

CHP’den ayrılarak Yeni Parti’yi kurduktan sonra TBMM’deki ilk grup toplantısın yapan Özgür Özel 91 milletvekiline şu talimatı verdi: “"CHP'nin iç tartışmalarından ve kısır polemiklerden uzak durun, bu konuların esprisini bile yapmayın."

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin basına kapalı ilk grup toplantısında 91 milletvekiliyle bir araya geldi. Partinin tek hedefinin iktidar olduğunu vurgulayan Özel, CHP’nin iç tartışmalarına kesinlikle girilmemesi talimatını vererek "Kısır polemiklerden uzak durun, hatta bu konularda espri dahi yapmayın" dedi.

TBMM'DE BÜYÜK BULUŞMA: YENİ PARTİ GRUBU TOPLANDI

Özgür Özel liderliğinde CHP'den ayrılan 91 milletvekilinin kurduğu Yeni Parti, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) saat 11.45'te kapalı grup toplantısı gerçekleştirdi. Yaklaşık yarım saat süren ve milletvekillerinin tam kadro katıldığı basına kapalı toplantıya Özgür Özel başkanlık etti.

"CHP’NİN İÇ TARTIŞMALARINDAN UZAK DURUN"

Yeni kurulan partiyle birlikte siyasette temiz ve yeni bir sayfa açtıklarını belirten Özel, vekillere geçmişe dönük polemiklerden uzak durmaları yönünde sert uyarılarda bulundu. Vatandaşın gündemine odaklanılması gerektiğini ifade eden Özel, konuşmasında şu kritik mesajları verdi: "Kısır tartışmalardan, bireysel polemiklerden, özellikle de CHP’nin iç tartışmalarından kendinizi uzak tutun. Hatta bu konularla ilgili esprilerden dahi kaçının. Mesele, vatandaşın meselesidir."

 

"YENİ PARTİ KURULUŞUNU TAMAMLAMIŞTIR"

Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özgür Özel, partinin yapılanma sürecini eksiksiz tamamladığını vurgulayarak şunları kaydetti: "İlk kapalı grup toplantımızı yaptık. Nöbetçi Grup Başkanvekilimiz usule uygun olarak açıklamaları yapar. Şu andan itibaren Yeni Parti Grubu’nun kuruluş sürecinde alması gereken bir karar, yapması gereken bir seçim kalmamıştır. Artık Yeni Parti bu vakitten sonra kuruluşunu tamamlamıştır ve Yeni Parti tüm yöneticileriyle, grup yönetimiyle, grup başkanvekilleriyle, Meclis idare amiriyle, kâtip üyesiyle, geçtiğimiz hafta sizin de takip ettiğiniz gibi PM’siyle, YDK’sıyla ve yönetim kuruluyla birlikte göreve başlamıştır. Hepimize hayırlı uğurlu olsun."

BELEDİYE BAŞKANLARIYLA DA BİR ARAYA GELİNECEK

Açıklamasının sonunda gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Özgür Özel, önümüzdeki günlerde belediye başkanlarıyla da bir toplantı yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruya "Olacak" yanıtını verdi.

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