Bak sen Onur’a bak… Özgür'ün vekili Öcalan için neler demiş neler

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CHP’den ayrılarak kurulan Yeni Parti’nin kurmay kadrosunda yer alan ve şu anda Ankara Milletvekili olan Okan Onur Konuralp’in geçmişteki skandal paylaşımları yeniden gündeme geldi. Siyaset sahnesinde fırtınalar estirme iddiasıyla yola çıkan Özgür Özel’in, kimlerle kol kola siyaset yaptığını gözler önüne seren bu gelişme kamuoyunda büyük tepki topladı. Partinin ilk milletvekillerinden biri olan Konuralp’in geçmişteki paylaşımları, yeni oluşumun perde arkasındaki zihniyeti bir kez daha tartışmaya açtı.

ÖCALAN’I ÖVMÜŞ

Söz konusu ismin, geçmiş yıllarda sosyal medya hesabı üzerinden teröristbaşı Abdullah Öcalan’ı öven ve fotoğrafını paylaşan paylaşımlarda bulunduğu ortaya çıktı.

RTÜK üyeliği de yapmış olan ve ardından Meclis’e giren bu şahsın geçmiş paylaşımları, milliyetçi ve muhafazakar tabanda infiale yol açtı.

Özgür Özel’in "yeni bir başlangıç" iddiasıyla kurduğu partinin vitrinindeki bu isim, ittifak ortaklarının ve yol arkadaşlarının PKK seviciliğiyle olan bağını bir kez daha ortaya koydu.

SİYONİSTLER DE “YENİ PARTİ” DEDİ

Türkiye’deki siyonistlerin de tercihinin CHP’den kopanların kurduğu Yeni Parti olması dikkatlerden kaçmıyor. Sözcü TV’de katıldığı canlı yayınla tanınan ve açık açık siyonist olduğunu söyleyen Türkü Avcı’nın annesi Yıldız Avcı, sosyal medya hesabından Özgür Özel’in görüntüsünü paylaşarak açıkça Yeni Parti’ye desteğini açıklamıştı.