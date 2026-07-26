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Kadınlar el emeği turşu: Yurdun dört bir yanına gönderiyorlar! Karaciğeri baştan aşağı değiştiriyor!

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Kadınlar el emeği turşu: Yurdun dört bir yanına gönderiyorlar! Karaciğeri baştan aşağı değiştiriyor!

Mardin'in Midyat ilçesinde Çok Amaçlı Toplum Merkezi'nde (ÇATOM) bünyesinde bir araya gelen 50 kadın, coğrafi işaret tescilli acurdan yaklaşık 5 ton turşu hazırlıyor. Hem karaciğer yağlanması hem de kanser oluşumunu engellemeye yardımcı olup vücudunuzu baştan aşağı değiştiren turşuları, Türkiye'nin farklı illerine ve yurt dışına gönderiliyor.

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Foto - Kadınlar el emeği turşu: Yurdun dört bir yanına gönderiyorlar! Karaciğeri baştan aşağı değiştiriyor!

Midyat'ın tarihi ilçesinde, susuz bostanlarda yetişen coğrafi işaret tescilli acurun hasadı tamamlandı. Midyat Kaymakamlığı bünyesinde faaliyet gösteren ÇATOM’da bir araya gelen 50 kadın, kış sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alan geleneksel acur turşusunu hazırlamak için çalışmalara başladı. Yaklaşık 1 ay sürecek çalışmalarda 1, 2,5 ve 5 litrelik şişelere yerleştirilen acurlar; nohut, şeker, sarımsak, acı biber, kişniş ve kaya tuzlu su ile hazırlanıyor.

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Foto - Kadınlar el emeği turşu: Yurdun dört bir yanına gönderiyorlar! Karaciğeri baştan aşağı değiştiriyor!

Kimyasal katkı maddesi kullanılmadan hazırlanan 1000'den fazla kavanoz turşu, bölgedeki doğal taş mağaralarda muhafaza edilerek olgunlaştırılıyor. Kadınların hazırladığı turşular, Midyat Kadın Girişimi ve Kooperatifi aracılığıyla Türkiye'nin farklı illerine ve yurt dışına gönderiliyor. Üretim sürecine katılan kadınlar hem boş zamanlarını değerlendiriyor hem de aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

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Foto - Kadınlar el emeği turşu: Yurdun dört bir yanına gönderiyorlar! Karaciğeri baştan aşağı değiştiriyor!

Midyat ÇATOM Yöneticisi Gülten Erol, turşulara gurbetçilerden de çok talep aldıklarını belirterek, "ÇATOM’da Midyat’ın coğrafi işaretli olan acur turşusunu burada üretiyoruz ve bunları turşu haline getiriyoruz. Biliyorsunuz ki bizim acurlarımız tarlada susuz bir şekilde yetişiyor. Yaz döneminde kadınların usta ellerinde geçerek çok lezzetli bir turşu haline geliyor. Biz bunu kış döneminde yemeklerimizin yanında olmazsa olmazlardan biri olarak tüketiyoruz. Buraya gelen kadınlar, keyifle merkezimize gelerek hem burada çalışıyor hem de ekonomik güçlerine katkı sağlıyorlar. Kazandıkları ile çocuklarına, eşlerine ve evdeki bütçeye katkıda bulunuyorlar. Bu coğrafi ürünümüz gerçekten hemen hemen herkes tarafından biliniyor ve çok istenen bir ürün haline geldi.

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Foto - Kadınlar el emeği turşu: Yurdun dört bir yanına gönderiyorlar! Karaciğeri baştan aşağı değiştiriyor!

Bizler de her yıl yaklaşık 5 tona yakın acuru turşu haline getiriyoruz. Aynı zamanda yurt dışına da gönderme imkanımız oluyor. Çünkü oradaki bütün gurbetçi misafirlerimiz, buraya geldikleri zaman ilk sordukları şey 'Turşu var mı?’ oluyor. Acurumuzun en önemli özelliklerinden bir tanesi, özellikle bunları tarladan seçip getirmemizdir. Çünkü büyük acur kullanmamaya özen gösteriyoruz. Hem şişelerimizin içine girmiyor hem de küçük olan acur biraz daha lezzetli oluyor ve görsel olarak da daha güzel hitap ediyor. Aynı zamanda biz her yıl bunu bu şekilde üretiyoruz" dedi. Kadın üretici Yıldız Demir ise "Biz burada kadınlarımızla beraber turşu hazırlıyoruz. Sabahları buraya, ÇATOM’a geliyoruz. Acur geliyor, onları iyice temizledikten sonra yıkıyoruz. Şişelerimizin dibini kuruttuktan sonra acurlarımızı içine dolduruyoruz. Sularımızı doldurduktan sonra suyunu ekliyoruz ve iyice, sıkıca ağzını kapattıktan sonra serin bir yerde muhafaza ediyoruz. 15 gün sonra turşularımız yenmeye hazır hale geliyor. Özellikle ÇATOM turşusu çok tercih ediliyor. Gelip tatmanızı tavsiye ederiz. Özel olarak yetişiyor ve çok güzel oluyor. Özellikle küçük olmasını tercih ediyoruz, büyüklerini koymuyoruz" diye konuştu.

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Foto - Kadınlar el emeği turşu: Yurdun dört bir yanına gönderiyorlar! Karaciğeri baştan aşağı değiştiriyor!

Turşu suyu, hem çok kolay hazırlanıyor hem de vücudunuzu baştan aşağı değiştiriyor. Tam da mevsimi olan turşu suyu hastalıklardan da koruyor. Bu faydalı içecekle ilgili detaylar haberimizde! Turşu suyu tavsiye edilen miktarda tüketilmeli. Turşu suyu karaciğer yağlanması gibi hastalıkların önüne geçer ve vücutta kanser oluşumunu engellemeye yardımcı olur. Turşu suyundaki faydalı bakteriler, sindirim sisteminin düzenli bir şekilde çalışmasına, bağırsak sağlığını iyileştirmeye ve çeşitli bağırsak sorunlarını önlemeye yardımcı olur. Bağışıklık sistemini güçlendirme konusunda etkili olan antioksidanlar turşu suyunda da bol miktarda bulunur. Turşu suyu, probiyotik bakteriler içerir ve bu bakteriler, sindirim sistemini dengelemeye ve bağışıklık sistemini desteklemeye yardımcı olur. Turşu suyu aynı zamanda magnezyum açısından da zengindir. Magnezyum, kas fonksiyonları, sinir sistemi ve kemik sağlığı için son derece önemli. Özellikle bacak ve eklem ağrılarını dindirerek, daha rahat bir uyku sağlayan turşu suyu, yatmadan önce 1 fincan tüketilebilir. Turşu suyu ayrıca kan şekerini düzenler. Yemeklerden sonra da bir fincan turşu suyu tüketmek sindirim sistemi için oldukça etkilidir. Turşu suyu yapımı için sirke ve tuz oranı doğru kullanılmalı. Sirke ya da tuzu fazla koyduğunuzda turşunuz daha çabuk olmuyor. 1,5 litre suya 2,5 yemek kaşığı kaya ya da deniz tuzu ve sirke ekleyerek turşu suyunuzu hazırlamanız mümkün.

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Foto - Kadınlar el emeği turşu: Yurdun dört bir yanına gönderiyorlar! Karaciğeri baştan aşağı değiştiriyor!

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