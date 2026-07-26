Kadınlar el emeği turşu: Yurdun dört bir yanına gönderiyorlar! Karaciğeri baştan aşağı değiştiriyor!

Bizler de her yıl yaklaşık 5 tona yakın acuru turşu haline getiriyoruz. Aynı zamanda yurt dışına da gönderme imkanımız oluyor. Çünkü oradaki bütün gurbetçi misafirlerimiz, buraya geldikleri zaman ilk sordukları şey 'Turşu var mı?’ oluyor. Acurumuzun en önemli özelliklerinden bir tanesi, özellikle bunları tarladan seçip getirmemizdir. Çünkü büyük acur kullanmamaya özen gösteriyoruz. Hem şişelerimizin içine girmiyor hem de küçük olan acur biraz daha lezzetli oluyor ve görsel olarak da daha güzel hitap ediyor. Aynı zamanda biz her yıl bunu bu şekilde üretiyoruz" dedi. Kadın üretici Yıldız Demir ise "Biz burada kadınlarımızla beraber turşu hazırlıyoruz. Sabahları buraya, ÇATOM’a geliyoruz. Acur geliyor, onları iyice temizledikten sonra yıkıyoruz. Şişelerimizin dibini kuruttuktan sonra acurlarımızı içine dolduruyoruz. Sularımızı doldurduktan sonra suyunu ekliyoruz ve iyice, sıkıca ağzını kapattıktan sonra serin bir yerde muhafaza ediyoruz. 15 gün sonra turşularımız yenmeye hazır hale geliyor. Özellikle ÇATOM turşusu çok tercih ediliyor. Gelip tatmanızı tavsiye ederiz. Özel olarak yetişiyor ve çok güzel oluyor. Özellikle küçük olmasını tercih ediyoruz, büyüklerini koymuyoruz" diye konuştu.