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Aktüel Cüneyt Özdemir Gülben Ergen’i fena tiye aldı! Niye yoruyorsunuz abi abone olup sorsanıza
Aktüel

Cüneyt Özdemir Gülben Ergen’i fena tiye aldı! Niye yoruyorsunuz abi abone olup sorsanıza

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Cüneyt Özdemir Gülben Ergen’i fena tiye aldı! Niye yoruyorsunuz abi abone olup sorsanıza

Gazeteci Cüneyt Özdemir, Ahbap soruşturması çerçevesinde bugün ifadeye çağrılan şarkıcı Gülben Ergen’i, fena tiye aldı. Instagram’da bikinilerini giyip ücretli abonelik başlatan Gülben Ergen’e yüklenen Özdemir, “Çağırana kadar, abone olup sorsaydınız ya abi” dedi.

Youtube kanalından konuyu değerlendiren Özdemir, “Çeşitli ünlüler ifadeye çağırılıyor. Uğur Dündar çağrılmış, Gülben Ergen çağrılmış. Abi Gülben Ergen'i niye çağırıyorsunuz? Daha yeni aboneliği açmış, ne gereği var? Sorun, abone olun. O size söylesin. İnstagram’daki aboneliği açtıktan sonra bir daha ifade vermeye gerek yok. Segbis’le bağlanıyorlar ya cezaevlerinden. Gülben’e abonelikle bağlanabilirsiniz yani. Gülben’e abone oluyorsunuz. İzledim videosunu, ‘Sadece özel konuları konuşacağım’ diyor. Sor abi oradan abone ol. Gülben’i niye yoruyorsun. Ta Çeşme’den, Bodrum’dan. Üzerini giy, nereden nereye geldik” ifadeleriyle Gülben Ergen’in İnstagram aboneliğine ilişkin göndermede bulundu.

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Yorumlar

mehmet

Benim anlamadığım bu memlekette neden bu kadar çıplak kadın meraklısı var. ''Hak yoluna vermez bir mangır, şeytan yoluna tangır tangır.''
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