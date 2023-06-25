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Eğitim Müthiş yenilik! Açıköğretim fakültesinde yeni dönem
Eğitim

Müthiş yenilik! Açıköğretim fakültesinde yeni dönem

Yeniakit Publisher
2023-06-25 17:35:00 -
Müthiş yenilik! Açıköğretim fakültesinde yeni dönem

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde 7 ana başlıkla duyurulan 'dijital diploma' dönemi başladı.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, alınan karar doğrultusunda 2022-2023 akademik yılında mezun olan öğrencilere dijital diploma hizmeti sağlamaya başladı. Dijital diploma sistemi sayesinde mezunlar ve öğrenciler dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar karekodu okutarak hem dijital diplomalarına hem de öğrenci kimliklerine erişebilecek. Kalıcılık, doğrulanabilirlik, güvenlik, çevreye duyarlılık, ulaşılabilirlik, ücretsiz olması ve kolaylık gibi 7 farklı ana başlıkla kullanımına başlanan dijital diplomalar bu dönemden itibaren öğrencilere dağıtılacak.

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