Mutfaktaki gider kokusu nasıl önlenir? Mutfak lavabo tıkanıklığı açma yöntemleri

Günlük hayat içinde özellikle mutfak lavaboları bulaşık yıkarken veya yemek yaparken ekmek kırığı, limon veya kavun çekirdeği, pirinç tanesi, biber tohumu gibi atıklarla dolabiliyor. Lavabo tıkanmasa bile bu cisimler oradaki kıvrımlara yapışıp yağ birikmesine ve giderde kokuların oluşmasına neden oluyorlar. Bu yüzden mutfaklarda lavabo koku giderici olarak kullanabileceğiniz bir iki karşımı bilmek günlük ev temizliğinde faydalı olacaktır.

Mutfaktaki gider kokusu nasıl önlenir?

Bu amaçla kullanacağınız en basit ev temizliği maddesi karbonat, tuz ve sirke karışımıdır. Doğal bir ürün halinde kullanacağınız bu karışım kaynattığınız bir litre kadar sıcak suyun içine bu üç maddenin atılmasıyla elde edilir. Böylece yağlar çözülür ve koku oluşmaz. Sadece karbonatı ve sirkeyi karıştırıp bu maddeyi lavaboya dökerek de sonuç alabilirsiniz.

Bir bardak ısıtılmış limon suyunun içine bir su bardağı karbonatı karıştırarak hazırlayacağınız köpüklü çözelti de çok işe yarar. Önce lavaboya dökün, sonra on dakika bekleyin ve bu kez üzerine kaynar suyu dökün. Haftada iki kez bu işlemi yaparsanız mutfaktaki kökü kokuları bir çeşit doğal temizleme ürünü ile önlemiş olacaksınız.

Karbonat temizliği

Bir çay kaşığı karbonatın üzerine sevdiğiniz bir ev kokusundan biraz ilave edin ve akşamları işiniz bittikten sonra bunu lavaboya dökün. 10 dakika bekleyip üzerine sıcak su ilave edin. Koku böylece lavabo borusunun kıvrımlarına kadar ulaşır.

Günün keyifli zamanlarında içilen bir fincan kahvenin telvelerini de lavaboya dökün ve üzerine sıcak suyu açın. Kahve telvesi donmuş yağların çözümünde faydalıdır. Sonuçta birikmiş kalıntılar olmazsa kokular da olmaz. Mutfaktaki gider kokusu nasıl önlenir sorusunun en zevkli ve pratik çözümü belki de budur.

Mutfakta lavabo giderlerinden başka koku yapan diğer öğeler içinde akla hemen kesme tahtaları geliyor. Bu malzemeyi temizlemek için de kimyasal katkılı temizlik malzemelerini kullanmamanız iyi olacaktır. Ya da sonrasında bol sıcak su ile güzelce durulayın.

Peki, gider borusu nasıl temizlenir? İşte yolları…

Karbonat-tuz-sirke karışımı

Bir tencerede suyu kaynatın ve içine bir su bardağı sirke ve bir avuç tuz ekleyin. Karbonatı da ekleyerek iyice karıştırın. Ve su sıcakken lavabodan aşağı dökün. Bu karışım sayesinde borulardaki donmuş yağlar çözülecek ve yemek artıkları temizlenecektir.

Karbonat-sirke karışımı

Bir çay bardağı karbonatı lavabonun içine dökün. Ardından bir su bardağı sirkeyi de karbonatın üzerine dökün. 5-6 dakika kadar bekleyin ve üzerine kaynar su dökerek karışımın borulara kadar ulaşmasını sağlayın. Bu karışım da donmuş yağları çözecek ve kötü kokuyu engelleyecektir.

Karbonat limon suyu karışımı

Bir su bardağı limon suyunu ısıtın ve içine bir su bardağı karbonat ekleyin. Köpürene kadar iyice karıştırın, köpürünce karışımı lavabodan aşağı dökün. 10 dakika kadar bekleyin, ardından sıcak suyu lavaboya dökün. Bu karışımı hafta da 2 kez uygulayabilirsiniz.

karbonat aromalı koku karışımı

Bir çay bardağı karbonata aromasını sevdiğiniz bir kokuyu birkaç damla ilave edin. Bu karışımı lavabodan aşağı dökün, bir saat kadar bekletin ve ardından kaynar su ile karışımın borulara ulaşmasını sağlayın.

Kahve telvesi sıcak su karışımı

Kahvenizi içtikten sonra kalan telveyi lavaboya dökün ve ardından sıcak suyu telveleri gidermek için dökün. Kahve telvesi donmuş yağların çözülmesini sağlayacak ve kokuyu giderecektir.

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Lavaboyu açmak için çamaşır suyu çözümü

Çamaşır suyu ve kaynar su da biriken kirleri temizlemenize yardımcı olabilir. Çamaşır suyu çok kimyasal olduğu için buharın yüzünüze temas etmediğinden emin olun.

Çamaşır deterjanı da lavabo tıkanıklığına çözüm olabilir

Tanecikli bir yapısı olduğu için çamaşır deterjanı da işe yarayan bir çözüm. Üstelik yağ çözme özelliği olduğundan tesisat borularına yapışan atıkları da temizler. Bir fincan çamaşır deterjanını 1 litre sıcak su ile karıştırıp lavabonuzu açmayı deneyin.

Lavaboyu açan ilaç kullanın

Eczanelerde ilaç olarak satılan Alka-Seltzer de lavabo açma konusunda oldukça işe yarar. Üstelik kötü kokular için de iyi bir çözümdür. 2 tableti 1 bardak sirkede eritip lavabonuza boşaltın. Sonrasında ise bol su ile tıkanıklığın gidip gitmediğini kontrol edin.