Mutfak temizliği nasıl yapılır? Kolay mutfak dolabı temizliği ve kolaylaştıracak yöntemler

Mutfak temizliğine nereden başlanır?

Mutfak temizliğinde ilk önce kirli bulaşıklar varsa makineye atılır. Tezgahta varsa eşyalarınızı toplayın ve tezgahı silin. Dolaptaki eşyaları çıkarın dolapları silin ve çıkardığınız eşyaları silip yerleştirin. Aynı şekilde buzdolabı içinde geçerli. Temizlik malzemelerini hazırlayın.

Mutfak dolapları nasıl temizlenir

Daha rahat çalışma ortamı ve ferah kokan bir mutfak olsun istiyorsanız, şimdi sizlere vereceğimiz bilgileri evinizde deneyebilirsiniz. Beyaz, parlak, yağlı ya da ahşap mutfak dolapları nasıl temizlenir diyorsanız, İşte kolay yöntemler…

Mutfak dolapları temizliği

Mutfak dolapları içindeki bardaklar, çanaklar, tencereler, yiyecekler, içecekler nedeniyle en az ocak kadar kirlenmeye hazırdır. Bu yüzden mutfak temizliğinde mutfak dolaplarını unutmuyoruz. Her zaman olduğu gibi önce ürünleri ya da çanak çömlekleri çıkarıyoruz.

Mutfak dolaplarını temizlemek için: Küçük bir kovaya bulaşık deterjanı ve sirke dökün. Ardından yarısını biraz geçecek şekilde su koyun. Bu karışımı bezle ya da süngerle tüm dolaplara uygulayın. Islak bir bezi bol bol durulayarak tüm dolapların içini tekrar silin.

Bulaşık Deterjanı – Sirke Karışımı Kullanın

Bulaşık deterjanı ve sirkeden elde edeceğiniz karışım ile parlak mutfak dolapları nasıl temizlenir sorusuna yanıt almış olursunuz. Daha temiz ve yeni görünüme sahip dolaplar için yapmanız gerekenler ise çok basit!

Geniş bir kap içinde bir miktar bulaşık deterjanı ile bir çay bardağı sirkeyi karıştırın. Kullanacağınız alana göre üzerine su ekleyin ve yeniden karıştırın. Hazırladığınız bu temizlik suyunu bir sünger ile alın ve kirlenmiş dolap kapaklarını ya da raflarını ovalayarak temizleyin. Temizlerken süngerin yumuşak kısmını kullanmaya özen gösterin. Telli kısmı ile temizlik yaparsanız, dolabınızın çizilme ihtimali çok yüksek.

Arap sabunu ile yağlardan arının

Arap sabunu ev temizliği ve kişisel bakım konusunda sıkça kullanılan bir sabun türüdür. Yağlanmış mutfak dolapları nasıl temizlenir sorusunun da en kolay yanıtıdır.

Sıvı Arap sabunu kullanacaksanız, bir miktar su ile karıştırıp kullanmalısınız. Kalıp Arap sabunu kullanmayı tercih ederseniz, sabunu rendeleyip sıcak su ile karıştırmanız gerekecek.

Hazırlanan Arap sabunu karışımlı temizlik suyunu, bir bez yardımı ile alın. Temizlenmesi gereken dolapları bu su ile ovalayarak temizleyin. Arap sabununun etkisinden dolayı kısa sürede yağları dolaptan kaldırabilirsiniz.

Ocak temizliği nasıl yapılır?

Karbonatın üzerine limon suyu dökün. Kirlerin kabararak yavaş yavaş çıkmaya başladığını göreceksiniz. Sıcak suyla ıslattığınız sünger ile köpükleri biraz ovalayarak temizleyin. Son aşamada da nemli bir bezle temizliği bitirebilirsiniz.

Ocak temizliğinden sonra hemen fırına geçebilirsiniz.

Önce fırının içindeki tel ve tepsileri çıkarın.

Ardından şu karışımı hazırlayın: Çeyrek su bardağı tuz, çeyrek su bardağı karbonat ve yarım 1 su bardağı su.

Tamamen metal görünen noktalara dokunmadan bu karışımı yağlı ya da kirli bölgelerin üzerine uygulayın. Yaklaşık 5 dakika sonra süngerinize çok az bulaşık deterjanı dökün ve fırınınızı güzelce ovun. Burada dikkat etmeniz gereken en önemli nokta fırının içinde hiçbir şekilde köpük ya da deterjan bırakmamanız.

Eğer içinde deterjan kalırsa açık yemekle doğrudan aynı havada kalacağı için yemeğinizin tadında gariplik sezebilirsiniz.

Çamaşır suyuyla mutfak temizlemek?

Evinizde yerleri silerken veya mutfağı temizlerken çamaşır suyu kokusunu maskelemek için temizlik suyuna hem çamaşır suyu hem de yüzey temizleyici koyarsanız o zaman solunduğunda tehlikeli gazların ortaya çıkmasına neden olabilirsiniz.

Mutfaktaki pis koku nasil gider?

Sirke ve limonlu su kaynatın:



Etkili yöntemlerden biri de sirke ve limonlu su kaynatmak. Yemekten sonra sinmiş olan kokuyu yok etmekiçin bir cezveye 1 bardak su, bir miktar elma sirkesi ve bir adet limonu sıkarak kısık ateşte kaynatın. Bu yöntem ile eve sinmiş kokular tamamen yok olacaktır.

Çamaşır suyu lekesi nasıl çıkar? Beyaz sirke, karbonat ve diğer yöntemlerle leke çıkarma

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