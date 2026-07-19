Sözcü'nün bir kirli algı operasyonu daha elinde patladı "Hakikatten rahatsız olanlar yapılan çalışmalara baksın"

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

Geçmişte ABD bayrağı sallayan CHP liderlerine ve başbakanlara sessiz kalan Sözcü, bu kez TBMM Milli Savunma Komisyonu'nun Amerika’daki resmi temaslarını manipüle etmeye çalıştı. Meslek hayatı boyunca Genelkurmay Başkanlığı ve Millî Savunma Bakanlığı gibi kritik görevlerde bulunan, şu an ise TBMM Millî Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili olan Hulusi Akar, Amerika Birleşik Devletleri'nde resmi temaslarda bulundu. Sözcü gazetesi, Akar'ın bu ziyaret kapsamında ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Brian Mast ile gerçekleştirdiği görüşmeyi çarpıtarak büyük bir algı operasyonuna soyundu. Fondaş Sözcü gazetesi, 18 Temmuz tarihli nüshasında TBMM Millî Savunma Komisyonu'nun ABD'de gerçekleştirdiği resmî diplomatik temasları görmezden gelerek, Komisyon Başkanı Hulusi Akar'ın ziyaretini şahsi bir program gibi lanse ederek ‘Bizimkiler değil ABD gazisi makbul’ başlığıyla skandal bir habere imza attı. Sözcü, haberinde AK Parti Kayseri Milletvekili ve TBMM Millî Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar'ın, ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Brian Mast ile gerçekleştirdiği görüşmeyi öne çıkararak, "AKP'li Hulusi Akar ABD'de iki bacağını kaybeden Amerikalı gazi Brian Mast ile görüştü, hediye verdi. Mast, Filistin karşıtı açıklamaları ve 'bağımsız Kürdistan' çıkışıyla biliniyor." ifadelerine yer verdi. Diğer yandan TBMM Millî Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Sözcü gazetesinde yer alan haberlere sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla tepki gösterdi. Akar, ABD'de gerçekleştirilen resmî diplomatik temasların çarpıtıldığını belirterek, söz konusu haberleri "algı operasyonu" olarak nitelendirdi.

DEVLET, ALGI OPERASYONLARINA MALZEME EDİLEMEZ

ABD ziyaretinin şahsi bir program olmadığını vurgulayan Akar, temasların TBMM Millî Savunma Komisyonu'nun resmî diplomatik programı kapsamında gerçekleştirildiğini ifade etti. Görüşmelerde komisyon başkanları, ABD Kongresi üyeleri ve karar verici isimlerle bir araya geldiklerini belirten Akar, Türkiye'nin hak ve menfaatleri, terörle mücadeledeki kararlılığı ile bölgesel tezlerinin en güçlü şekilde muhataplara aktarıldığını kaydetti.

Görüşülen isimlerden birinin ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı olduğunu ve aynı zamanda bir gazi olduğunu hatırlatan Akar, diplomatik bir görüşmenin kasıtlı şekilde "gazi ziyareti" olarak sunulmasının gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.

Akar, paylaşımında TBMM Millî Savunma Komisyonu'nun uzun süredir şehit aileleri ve gazilerin haklarının iyileştirilmesine yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttüğünü de vurguladı. Bu kapsamda bugüne kadar 26 toplantı gerçekleştirildiğini, 25 sivil toplum kuruluşundan 80, 20 kamu kurumundan ise 120 temsilci ile çok sayıda şehit yakını ve gazinin görüş ve taleplerinin tek tek değerlendirildiğini belirten Akar, çalışmaların son aşamaya geldiğini ifade etti.

BASIN AHLAKIYLA BAĞDAŞMIYOR

Sözcü gazetesinin haberlerine sert tepki gösteren Akar, "Diplomatik bir teması 'gazi ziyareti' yalanına dönüştürerek haber yapmak ne gazilerimize vefayla ne de basın ahlakıyla bağdaşır." ifadelerini kullandı. Şehit aileleri ve gazilerin milletin en kıymetli emanetleri olduğunu vurgulayan Akar, "Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz başımızın tacıdır. Washington'da Türkiye'nin millî menfaatlerini savunmak da TBMM'de şehit ailelerimizin ve gazilerimizin haklarını güçlendirmek de görevimizdir. Hakikatten rahatsız olanlar; yalan manşetlere değil, yapılan çalışmalara baksın" değerlendirmesinde bulunurken kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinin önemine dikkat çekti.