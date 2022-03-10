Çamaşır suyu lekesi nasıl çıkar? Beyaz sirke, karbonat ve diğer yöntemlerle leke çıkarma

Mikroplarla mücadelede en etkili silahlarımızdan olan çamaşır suyu, evlerde sıkça kullanılan temizlik malzemelerinden biridir. Özellikle klozet, banyo ve tezgahlarda tercih edilen bu kuvvetli temizleyici mikropları öldürerek maksimum hijyen sağlıyor.

Çamaşır suyu lekesinin günümüzde çıkmasının mümkün olmadığı kanısı vardır. Özellikle temizlik yapılırken sıçrayan bu lekeler konusunda pek çok kişi oldukça şikayetçidir. Ancak bu tür lekeler için aslında kolay bir çözüm mevcut. Vereceğimiz yöntemlerle çamaşır suyu lekelerinden kurtulabilirsiniz.

Çamaşır suyu lekesi nasıl çıkar?

Çamaşır suyu lekesini bu pratik bilgilerle hiç zorluk çekmeden çamaşır suyu lekesinden kurtulma şansı yakalamanız mümkün.

Karbonat çamaşır suyu lekesini çıkarır mı?

Karbonatı suya ekleyerek yoğun bir kıvama getirilir ve çamaşır suyunun bulaştığı bölgeye sürülür ve kuruması için 10-15 dakika kadar bekletilir. Kuruduktan sonra temiz bir diş fırçasıyla çitilenir. 2- Yukarıda işlemin yapılmasına rağmen çamaşır suyu lekesi geçmiyorsa 2. Bir yöntem olarak da alkol kullanılabilir.

Beyaz sirke ile çamaşır suyu lekesi nasıl çıkar?

Beyaz giysilerinizdeki çamaşır suyu lekelerini sirke kullanarak çıkarmak için bu basit adımları izleyin. 1 yemek kaşığı beyaz sirkeyi 2 su bardağı su ile karıştırın. Lekeli alanın kir veya tozdan arınmış olduğundan emin olun. Temiz beyaz bir bez alın ve soğuk suya batırın, ardından lekeli bölgeyi silin.

Çamaşır suyu lekesi nasıl yok edilir?

- Öncelikle biraz metil alkol ve pamuk temin etmeniz gerekir.

- Metil alkol dolu olan kabın içerisine pamuğu batırın.

- Pamuğu çamaşır suyu lekesinin olduğu kısma bırakın.

- Bu şekilde bir gece bekletin.

- Ertesi gün eşya üzerindeki çamaşır lekesinin tamamen arındığını görebilirsiniz.

Sırasıyla aşamalı şekilde bu uygulamayı gerçekleştirmek suretiyle, çamaşır suyu lekesinden kolaylıkla kurtulmanız mümkün. Hangi eşya olursa olsun bu uygulamayı rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz.

Çamaşır suyu hakkında dikkat edilmesi gerekenler

Özellikle sağlık konusunda çamaşır suyu hakkında dikkat edilmesi gereken bazı hususlar mevcuttur.

- Deriye zarar verebileceği için ciltten mümkün olduğu kadar uzak tutulmalıdır.

- El üzerinde çatlamalara sebebiyet verebilir.

- Evde uzun süre tutulan çamaşır suyu buharlaşarak zehirlenme yaratabilir.

- Gözle temas görme problemleri ortaya çıkabilir.

Kıyafetten çamaşır suyu lekesi nasıl çıkar?

Kullanımı oldukça kolay olan çamaşır suyu, renk ağartıcı özelliğiyle kıyafetler üzerinde zaman zaman istemediğiniz kazalara da sebep olabiliyor. Çamaşır suyu lekeleri, sıklıkla karşılaşılan ve kıyafet üzerinde kötü görünen renk değişimleridir. Özellikle koyu renk giysilerde oldukça kötü görüntüler oluşturan bu lekelerin önüne geçmek oldukça zordur.

Klorsuz çamaşır suyu kullanımı, leke oluşumunun önüne geçmenizi sağlar. Klor içermeyen ve giysilerin rengini ağartmayan çamaşır suları sayesinde olası kazaların önüne geçebilir ve problemi kökten çözebilirsiniz.

Çamaşır Suyu Kullanmak: Çamaşır suyu ile kumaş boyama yapabileceğinizi biliyor muydunuz? Bütün kumaşı çamaşır suyuna batırarak veya sprey ile çamaşır suyu püskürterek özgün desenler oluşturabilirsiniz.

Her ne kadar şu an piyasa üzerinde çamaşır suyu lekesini çıkarmak için herhangi bir ürün bulunmasa dahi, biraz pamuk ve metil alkol ile bunu kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.

Çamaşır suyu lekesi nasıl çıkarılır?

Metil Alkol

Metil alkol kokusu insan sağlığına ciddi zararlar vermektedir. Kıyafetlere uygulama yaparken maske kullanmanız ve eldiven giymeniz tavsiye edilir.

Şimdi metil alkol kullanarak çamaşır suyu lekesini kumaşlardan giderelim:

Çeşitli renklerdeki ve siyah pantolondan çamaşır suyu lekesi nasıl çıkar sorunuz burada çözüme kavuşuyor.

Bir kap içine çok az miktarda metil alkol doldurun. Bu aşamada maske ve eldiven kullanmayı sakın unutmayın.

Çamaşır lekesi olmuş kıyafeti düz bir zemin üzerine serin.

Pamuk yardımıyla metil alkolü alın ve çamaşır lekesi olan bölgeye pamuğu sürün.

Tüm lekeli yüzeye metil alkol sürdükten sonra 1 gece beklemesini sağlayın.

Verilen süre geçtiğinde, kıyafetinizi düşük derecede yıkayın.

Bu yöntem sayesinde en sevdiğiniz kıyafetlerinizi çamaşır suyu lekesinden kurtarmış olacaksınız

Çamaşır suyu lekesini kamufle etmenin yolları

Önerilen metil alkol, kıyafetlerinizdeki çamaşır suyunu geçirme konusunda bazı durumlarda etkisiz kalabilir.

Özellikle de açık renkli kot pantolon ve ceket gibi ürünlerde.

Bu giyim ürünlerini daha sonra da kullanmak isterseniz; çamaşır suyunun leke bıraktığı yerlere renkli kumaşlarla yama yapabilirsiniz.

Çok ufak noktalar halinde leke oluştuysa zevkinize göre düğme dikebilirsiniz.

Kıyafetlere veya mobilya üzerine dökülen çay, meyve lekesi nasıl çıkar? Çay, kahve ve renk veren içeceklerin evin herhangi bir eşyasının üzerine dökülmesi olası bir durumdur. (↓) Haberin detayları için (↓)

