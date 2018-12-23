Mutfak temizliği ile ilgili pratik bilgiler

MUTFAK TEMİZLİĞİNDE İLK ADIM: BEYAZ EŞYALAR

Mutfak temizliğine buzdolabını temizleyerek başlayabilirsiniz. Bakteri oluşumunu engellemek ve besinlerinizi sağlıklı bir şekilde muhafaza edebilmek için buzdolabınızın içini temizlemeyi ihmal etmeyin. Öncelikle rafları çıkarıp, termostatını kapatın. Ardından dolabın içini tamamen boşaltın ve sünger yardımıyla temizleyin. Temizleme işleminiz bittikten sonra havlu ile kurulayın.

Buzdolabı 2 haftada bir düzenli olarak temizlenmesi gerekir. Buzdolabını uzun süre temiz tutmak istiyorsanız; streç film ile kaplayabilirsiniz. Böylelikle lekelenmelerin önleyebilirsiniz. Buzdolabının fişini çektikten sonra sirkeli su ile silebilirsiniz.

Buzdolabı, fırın, küçük ev aletleri temizlenirken öncesinde fişleri çekilmelidir. Fırın ve mikrodalga gibi sıklıkla kullanılan beyaz eşyaları sirkeli su ile temizleyin. Fırını temizlerken raflarını çıkardıktan sonra 800- 900 derecede ısıtarak yağların toza dönüşmesini bekleyin. Böylelikle zor çıkan yağları temizlemeniz daha kolay olacaktır. Fırın tepsileri, en çok kirlenen mutfak eşyaları arasında yer alır. Fırın tepsilerini, tuzla ovalarsanız yağdan rahatlıkla kurtulabilirsiniz.

MUTFAK TEMİLZİĞİNDE DOĞAL ÜRÜN KULLANIMI

Mutfak lavabosunda kireç ve yağ kalıntılarını temizlemek için sirkeli su kullanabilirsiniz. Lavabonun iç kısmı açık renkli ise; rengini limon ve karbonat ile açabilirsiniz.

Tezgah yüzeyini nemli bir bezli ile silmeniz yeterli olacaktır. Tezgah yüzeyi çizik ise çatalın ucuna nemli bir bez takarak temizleyin, çatlak yüzeyler içerisinde içerisinde kalıntılar barındırır. Her temizlik sırasında lekelerin kalmaması için tezgahınızı silmeyi unutmayın.

Mutfak süngerleri, nemli kaldığında bakteri üretmeye başlar. Bu yüzden bulaşık süngerlerini haftada bir mutlaka değiştirin.

Mutfak dolaplarını temizlemeden önce içini boşaltın. Mutfak dolaplarınızın yapısına göre özel temizleyiciler tercih edebilirsiniz.

Mutfak mobilyalarınızda lekenmelerle karşılaşmak istemiyorsanız; kesinlikle krem ve toz temizleyiciler kullanmayın.

Çelik yüzeylerin parlak ve temiz bir görünüme sahip olmasını istiyorsanız özel çelik parlatıcılarını tercih edebilirsiniz. Çelik yüzeyleri dilerseniz; limon posası ile de ovarak parlatabilirsiniz.

Dolaplarınızın uzun ömürlü olması için ıslak tabak koymamaya özen gösterin. Islanan ahşap tabanlar su ile kabararak hasara yol açacaktır.

SİRKELİ SU İLE KOLAY TEMİZLİK

Sirkeli su karışımını temizlik esnasında rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bulaşıklardaki leke kalıntılarını ve çaydanlıkların dipinde biriken kireçleri temizlemek için sirkeli su kullanabilirsiniz. Sürahilerin dibindeki lekeler için sirke ve tuz karışımını kullanabilirsiniz. Bu karışım aynı zaman da bakteri oluşumunu da engeller. Mutfak temizliğinden sonra sirkeli su karışımını bir taşım kaynatarak kötü kokuları yok edebilirsiniz.