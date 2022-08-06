Mutfağınız için set üstü ocak seçerken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Evinizin en önemli yaşam alanlarından biri hatta evinizin kalbi diyebileceğimiz mutfağınızın hem şık görünmesi hem de yemek hazırlama ve pişirme aşamasında size kolaylık sağlaması oldukça önemli. Dolayısıyla mutfak için bir ürün seçerken yalnızca estetik duruşuna ya da kullanımına göre karar vermekten fazlası gerekiyor.

Evlerin en önemli teknolojik aletlerinden biri olan set üstü ocaklar, mutfakların şık ve kullanışlı olmasını sağladığı kadar, yemek hazırlığı sürecinde de zamandan kazandırır. Set üstü ocak alışverişinde bir seçim yapılırken, modelin güzel ve estetik olmasına da dikkat edilir. Ancak set üstü ocak satın alırken dikkat edilmesi gereken, yalnızca bununla sınırlı değildir. Mutfak tezgahından bağımsız bir biçimde yerleştirilebilen set üstü ocakların, kullanım kolaylığına sahip olması gerekir. Eğer uzun süre kullanmayı planlıyorsanız, koyacağınız yer ve yerleşim açısından zorlamaması önemlidir. Bu durumda ocağın düğmelerinin duruş şekline de bakılmalıdır.

Gerek set üstü ocak gerekse ankastre ocak satın alırken dikkat ettiğimiz en önemli nokta pişirme. Ocak gözlerinde yanan ateş miktarı, ocak gözlerinin konumu, tencerelerin, tavaların koyulacağı yerler, pişirmeyi en iyi şekilde sağlayacak ısı miktarı gibi özellikler ocağı alırken göz önüne aldığımız pişirme özellikleri.

Set üstü ocaklar ile ilgili bilinmesi gereken diğer detaylar şöyledir:

SET ÜSTÜ OCAK ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Ölçülerine bakılması gerekir. Çünkü beğenip aldığınız ocak, yerleşeceği yere ebat olarak uymayabilir. Bu durumu yaşamamak için önceden, yerleşecek yerin ölçülerini öğrenmeniz gerekir.

Ocak gözlerinin, üzerine konulacak olan tencerelerin ebatlarına uygun olması gerekir. İki farklı yemek aynı anda ocak üzerindeyken, kokularını birbirlerine karıştırabilir. Bunu önlemek için, tencere ebatlarına uygun bir mesafenin ocak gözleri arasında oluşturulması gerekir.

Her ocağın gücü, performansı tarzına göre değişiklik gösterir. Bu nedenle ocak satın alırken, çalışma koşullarına dikkat etmeniz gerekir.

Elektrikli ve gazlı modeller, farklı kullanım seçeneklerine sahip olur. Güzel ve şık görünümünden önce performans gücünün yüksekliğine dikkat edin.

Satın alınacak ocağın gaz emniyeti açısından güvenli olmasına önem vermeniz gerekir. Temizlik açısından da sizi zorlamayacak modelleri, ilk tercih yapın.

SET ÜSTÜ OCAK FİYATLARI

Farklık gösterebilir.