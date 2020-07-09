Müteahhitler, 20 milyar dolarlık projeleri tamamlayacak

Buğra Kardan

Darbe tehdidini atlatan Libya, yatırımcıların iştahlarını kabartıyor. Huzurun yeniden hâkim olduğu ülke, Türkiye’nin dev inşaat şirketlerinin de yakın takibinde. Libya’da yarım kalan projeleri tamamlamayı ayrıca yeni yatırımlara imza atmayı planlayan bu şirketlerin yetkilileri, İstanbul-Trablus hattında mekik dokuyorlar.

Tanıtım çalışmaları yapılıyor

İhracatçı firmaların yöneticileri ise müşteri ağlarını genişletmek için elinden geleni yapıyorlar. Libya’ya ürün tedarik etmek için gerekli her adımı atıyorlar. Bu adımların yakında meyvelerini vereceği, ihracatın ve ithalatın rekora yürüyeceği tahmin ediliyor. 2 milyar dolara varan karşılıklı ticaretin ise ilk aşamada 4 milyar doları bulacağı öngörülüyor.

Müteaahhitler devrede

Dünya devlerinin markajında olan Libya’ya yatırım yapan, ürün ihraç eden sektörlerden öne çıkanlar da şöyle:

l Müteahhitlerin Libya’da 19 milyar dolarlık tamamlanmamış projeleri var. Tamamlanmış kısımlardan doğan hak ediş alacakları 1 milyar dolar, teminat tutarı 1.7 milyar dolar, makine-ekipman gibi envanterle diğer zararlar 1.3 milyar dolar seviyesinde. Alacak miktarı 4 milyar dolar civarında.

Libya’nın yeniden inşası için kolları sıvayan müteahhitler, halkın konut gereksinimini karşılamaya adaylar. İç savaş nedeniyle yerle bir olan kamu binalarının ve yollarının onarımına talipler.

Rekabet söz konusu

l Çimento, demir ve çelik firmalarının idarecileri Libya’dalar. Şehirleri yenilemeye katkı bulunmayı vaat eden idareciler, her platformda ürünlerinin güvenli, kaliteli ve uygun fiyatlı olduğunu vurguluyorlar.

l Makine ve aksamları ihracatçıları da Libya’da yoğun bir görüşme trafiği yürütüyorlar. İhracatçılar, Tripoli ile Misurata’ya hadde ve döküm makineleri, takım tezgâhları, kalıplar, rulmanlar, endüstriyel klimalar, soğutucular satma çabası içerisindeler.

Görüşmeler devam ediyor

l Mobilya ve mutfak ürünleri sektörü temsilcileri, Trablus’ta yeni müşteri arayışındalar. Yerli koltuk takımlarını, oturma gruplarını, yataklarını, dolaplarını ve çatal, kaşık ile bıçak setlerini ihraç etmek için ticari bağlantılar yapıyorlar.

l Libya’dan giyim üreticilerine sipariş yağıyor. Ülkenin önde gelen toptancı ve perakendeci firmalarından peş peşe ürün talebi geliyor. Şu sıralar en çok tercih edilen ürünler ise yazlık pantolon, gömlek, tişört, mont ve kadın ile çocuk kıyafetleri. Anadolu’da dokunan halılar da Libya’da rağbet görüyor.

l Ülkemizde üretilen mücevher ürünlerine ilgi yoğun. Libyalılar, bu ürünleri almak için mücevheratçıların kapılarını çalıyorlar.

Ürünlerimizin talibi çok

l Türkiye’de üretilen doğal ve organik gıda ürünlerin dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor. Bu ürünlerin en önemli alıcılarından biri ise Libya. Zira ülkeye meyve türleri, unlu mamuller, tabii yağlar, meşrubatlar, içecekler ve şekerlemeler yollanıyor.

Öbür taraftan bakliyat, makarna, çikolata, bisküvi, meyve suyu imalatçıları da Libya’ya ürünlerini sunmaya odaklanıyorlar.

Projeler yeniden başlayacak

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Libya Temsilcisi Murtaza Karanfil, iç savaşın ardından önemli yatırım Trablus ile Misuarata gibi kentlerde yatırım imkânlarının doğduğuna işaret etti. Türkiye’nin Libya ekonomisindeki payının yüzde 13 seviyelerinde olduğunu kaydeden Karanfil, “İstikrar ortamının yakalanmasıyla bu oran yüzde 30 seviyelerine çok rahat çıkacaktır” dedi.