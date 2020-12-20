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Sağlık Mutasyona uğramak ne demek? | Mutasyon nedir?
Sağlık

Mutasyona uğramak ne demek? | Mutasyon nedir?

Mutasyon ne anlama geliyor? | Koronavirüs salgınıyla birlikte gündemimize yerleşen kelimelerden biri de ‘mutasyon’ oldu. Yaz mevsiminde virüsün mutasyona uğrayıp ortadan yok olacağı yönünde iddialar vardı. Ancak bu yönde bir mutasyon gelişmedi. İngiltere’den gelen haberlere göre virüsün yeni bir mutasyona uğradığı ve bulaştırıcılığının yüzde 70 arttığı yönünde oldu. Peki, mutasyon nedir? Mutasyon ne anlama gelir?

Yeniakit Publisher
2020-12-20 18:26:00 -
Mutasyona uğramak ne demek? | Mutasyon nedir?

Mutasyon ne? | Aralık 2019’de ortaya çıkan koronavirüs salgını halen her gün binlerce can alıyor. Salgının yok olması için aşıların önemli olduğu vurgulanıyor. Bilim insanları yaz aylarında mutasyona uğrayıp gücünü kaybedebileceğini belirtiyordu. Ancak bu yönde bir mutasyon gelişmedi. Son haber ise İngiltere’den geldi. Ülkede tespit edilen mutasyonun yüzde 70 daha bulaştırıcı olduğu açıklandı. Bu sebeple birçok ülke İngiltere’ye uçuşlarını durdurdu. Peki, mutasyon nedir?

Mutasyona uğramak ne demek? | Mutasyon nedir?

Mutasyon ya da değişinim, bir canlının genomu içindeki DNA ya da RNA diziliminde meydana gelen kalıcı değişmelerdir. Mutasyona sahip bir organizma ise mutant olarak adlandırılır.

Mutasyon genellikle DNA ve RNA üzerinde düzeltilememiş hatalar sonucu meydana gelir. Bunun bir kaç temel sebebi vardır: DNA eşlenmesi sırasında meydana gelen hatalar, DNA üzerinde mobil genetik elementler (DNA üzerinde yer değiştirebilen nükleotit dizgeleri) sebebiyle oluşan silinme (deletion) ya da eklenmeler (insertion), radyasyon ve kimyasal mutajenler (mutasyon yapıcılar).  Mutasyonlar gözlenebilir karakterlerde (fenotip) değişmeye sebep olabilir de olmayabilir de. Hem normal hem de normal dışı biyolojik süreçlerde rol oynayabilen mutasyon, bağışıklık sistemi oluşturmamızın, evrimimizin ve kanserin temel sebebidir.

Kısacası mutasyon değişim anlamına gelmektedir. Mutasyon kimi zaman olumlu kimi zamansa olumsuz anlamda olabilir. Örneğin SARS salgınında virüs mutasyona uğradı ve ortadan yok oldu. Ancak koronavirüste şimdiye kadar bu yönde bir mutasyon yaşanmadı. İngiltere'den gelen haberse mutasyonun olumsuz anlamda geliştiği yani yüzde 70 bulaştırıcılığının arttığı yönünde.

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