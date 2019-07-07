Mustafakemalpaşalı pehlivandan Kırkpınar’da büyük başarı Mustafakemalpaşalı pehlivan Okan Yavaş 658.

Mustafakemalpaşalı pehlivan Okan Yavaş 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde fırtına gibi esti.

Heyecanın doruğa çıktığı Edirne Sarayiçi Er Meydanı’nda düzenlenen müsabakalara Çakallar Derneği’nin (ÇAKDER) 9 gönüllü güreşçisi katıldı.

ÇAKDER’li güreşçilerin kıyasıya kapıştığı müsabakaları Yalıntaş güreş ağası Habib Karaca da izledi.

658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde büyük orta boyda kıran kırana mücadele eden Çaltılıbüklü pehlivan Okan Yavaş bütün rakiplerini yenerek finale kaldı. Çayırda gümüş madalyanın sahibi olarak ikincilik elde eden Okan Yavaş bundan böyle başaltı kategorisinde güreşecek.

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