Mustafakemalpaşa HEM yılsonu sergisi açıldı

Mustafakemalpaşa İsmail Hakkı Şenpamukçu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün yılsonu sergisi açıldı.

Adnan Menderes Meydanı, Belediye Düğün Salonu önünde ve Nilüfer Hatun Meslek Lisesi Konferans Salonu’nda yapılan açılış törenlerine Mustafakemalpaşa Kaymakamı Mehmet Zeki Koçberber, Belediye Başkanı Mehmet Kanar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Efe, İsmail Hakkı Şenpamukçu Halk Eğitim Merkezi Müdürü Zafer Göllü, kurum müdürleri, vatandaşlar ve kursiyerler katıldı.

Öğrencilerin yıl içerisinde yaptıkları eserler sergilendiği törende bir konuşma yapan HEM Müdürü Zafer Göllü “Bu eğitim öğretim yılı ormancılık, ziraat, dil öğretimi, müzik, spor, geleneksel Osmanlı ve el sanatları (tezhip, hat, ebru) giyim, aile eğitimi ve çocuk gelişimi, gösteri sanatları, okuma, yazma, bilgisayar ve teknoloji, muhasebe, finansman ve büro yönetimi, din eğitimi, sağlık hizmetleri, engellilere yönelik olarak açılan kurslar, kişisel gelişime dayalı açılan kurslar ve diğer alanlarda dahil olmak üzere 103 genel 226 mesleki ve teknik 20 okuma yazma alanında olmak üzere 349 adet kurs açılmıştır Bu kurslara 2 bin 801 erkek 3 bin 999 kadın kursiyer olmak üzere toplamda 6 bin 800 kursiyer katılmıştır" dedi.

Adnan Menderes Meydanı’nda devam eden program, Sodam grubunun müzik gösterisinde Türk Sanat Müziği eserleri seslendirildi. Mini konser sonunda kursiyerlere belgeleri takdim edildi.

Ardından genel ve mesleki kurslarda el emeği göz nuru ürünlerinin sergilendiği sene sonu sergisi, iki farklı yerde açılışı yapılarak gösterime sunuldu.

Sergideki çalışmaları tek tek gezerek el emeği göz nuru ürünler hakkında kursiyerlerden bilgiler alan İlçe Kaymakamı Mehmet Zeki Koçberber ve Belediye Başkanı Mehmet Kanar yapılan çalışmaların çok değerli olduğunu vurgulayarak emeği geçenlere teşekkür etti.