0553 313 94 23

Mustafakemalpaşa HEM yılsonu sergisi açıldı

Mustafakemalpaşa İsmail Hakkı Şenpamukçu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün yılsonu sergisi açıldı.

12 Haziran 2019 Çarşamba 10:21
Mustafakemalpaşa HEM yılsonu sergisi açıldı

Mustafakemalpaşa İsmail Hakkı Şenpamukçu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün yılsonu sergisi açıldı.


Adnan Menderes Meydanı, Belediye Düğün Salonu önünde ve Nilüfer Hatun Meslek Lisesi Konferans Salonu’nda yapılan açılış törenlerine Mustafakemalpaşa Kaymakamı Mehmet Zeki Koçberber, Belediye Başkanı Mehmet Kanar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Efe, İsmail Hakkı Şenpamukçu Halk Eğitim Merkezi Müdürü Zafer Göllü, kurum müdürleri, vatandaşlar ve kursiyerler katıldı.


Öğrencilerin yıl içerisinde yaptıkları eserler sergilendiği törende bir konuşma yapan HEM Müdürü Zafer Göllü “Bu eğitim öğretim yılı ormancılık, ziraat, dil öğretimi, müzik, spor, geleneksel Osmanlı ve el sanatları (tezhip, hat, ebru) giyim, aile eğitimi ve çocuk gelişimi, gösteri sanatları, okuma, yazma, bilgisayar ve teknoloji, muhasebe, finansman ve büro yönetimi, din eğitimi, sağlık hizmetleri, engellilere yönelik olarak açılan kurslar, kişisel gelişime dayalı açılan kurslar ve diğer alanlarda dahil olmak üzere 103 genel 226 mesleki ve teknik 20 okuma yazma alanında olmak üzere 349 adet kurs açılmıştır Bu kurslara 2 bin 801 erkek 3 bin 999 kadın kursiyer olmak üzere toplamda 6 bin 800 kursiyer katılmıştır" dedi.


Adnan Menderes Meydanı’nda devam eden program, Sodam grubunun müzik gösterisinde Türk Sanat Müziği eserleri seslendirildi. Mini konser sonunda kursiyerlere belgeleri takdim edildi.


Ardından genel ve mesleki kurslarda el emeği göz nuru ürünlerinin sergilendiği sene sonu sergisi, iki farklı yerde açılışı yapılarak gösterime sunuldu.


Sergideki çalışmaları tek tek gezerek el emeği göz nuru ürünler hakkında kursiyerlerden bilgiler alan İlçe Kaymakamı Mehmet Zeki Koçberber ve Belediye Başkanı Mehmet Kanar yapılan çalışmaların çok değerli olduğunu vurgulayarak emeği geçenlere teşekkür etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 10:21
  1. sergi
  2. sanat
  3. konser

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hayvanat Bahçesi’nde bayram rekoru
    1. Hayvanat Bahçesi’nde bayram rekoru
    2. Büyükşehir’den çiftçiyeÇilek ve Kivi..
    3. Polis alıcı kılığına girdi, 1400’lü..
    4. Ramos, İspanya'yı golleriyle taşıyor
    5. "Kilitli pizza kutusu" dünyaya açıldı
    6. Ardahan’da heyelan paniği
    7. 2018 yılında Denizli’de 6 bin 189 kişi..
    8. Süleyman Soylu'dan Temel..
    9. Babalar Günü dolayısıyla oyun konsolu..
    10. Tekirdağ’da 67 kilogram uyuşturucu..
    11. Ahlaksız dizilerin oyuncusuna kötü..
    12. AİHM'den skandal karar! FETÖ'cüleri..
    13. Kartepe’nin yeni binasında ilk meclis
    14. Suriyelilere "plaj yasağı" kararına..
    15. Tırla çarpışan tarım aracındaki yaşlı..
    16. Emekli maaşı ve ikramiyeleri son..
    17. Ülkeyi korku sardı: Araplara..
    18. Kavga korkusu pahalıya mal oldu
    19. Sulama kanalında mahsur kalan..
    20. Mehmet Emre Şimşek, milli takıma..
    21. Karkamış Antik Kenti'nde kazılar..
    22. Tarihi müzenin merdivenlerinde..
    23. İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı
    24. Motosikletli polisler suçlulara göz..
    25. Elazığ'da şehit askerler için tören
    26. TOKİ Başkanı Bulut’tan birlik mesajı
    27. Küçükçekmece Belediyesinden Mobil..
    28. "Angola'da yatırım fırsatlarının..
    29. Gabon’dan getirilen FETÖ mensuplarının..
    30. Almanya’da korkutan yangın
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar

    Günün Karikatürü

    12 Haziran 2019
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu
    Merakla bekleniyordu! Erdoğan'dan İstanbul kararı
    Merakla bekleniyordu! Erdoğan'dan İstanbul kararı