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Gündem Mustafa Varank sözünü tuttu
Gündem

Mustafa Varank sözünü tuttu

İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan’ın kaçak binalarının yıkımı esnasında görev yaparken saldırıya uğrayan İHA Muhabiri Mustafa Uslu’ya verdiği sözü gerçekleştiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, genç gazetecinin mutlu gününe şahitlik etti.

Yeniakit Publisher
2021-09-26 19:04:00 -
Mustafa Varank sözünü tuttu

YENİ AKİT/ ANKARA

Kocaeli'de İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın ortağı olduğu şirkete ait çiftlikteki bazı kaçak yapıların yıkımını görüntüleyen muhabir Mustafa Uslu, görevini yapmaya çalışırken çiftlik çalışanları tarafından darp edilmişti.

Yaşanan olayın ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Uslu'ya geçmiş olsun ziyaretine gitmişti.

Bakan Varank, Uslu'ya verdiği sözü yerine getirerek nikâh şahidi oldu.

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