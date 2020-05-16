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Mustafa Sönmez kimdir? Mustafa Sönmez nereye atandı?

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar yayımlandı. Atama kararlarına göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcılığına Mustafa Sönmez atandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 11:39:00 - 2020-05-16 11:39:36
Mustafa Sönmez kimdir? Mustafa Sönmez nereye atandı?

Meteoroloji Daire Başkanlığı görevinde bulunan Mustafa Sönmez Orman Genel Müdür Yardımcılığına getirilmişti. Daha önce Devlet Su İşleri Personel Daire Başkanlığı yapan ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanı olarak görev yaparken Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne atanmıştı. Mustafa sönmez Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcılığına atandı.

 

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