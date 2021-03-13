Mustafa Şentop'tan AP'nin skandal Türkiye kararına sert tepki
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) skandal Türkiye kararına çok sert tepki gösterdi. Şentop yaptığı açıklamada, "Avrupa Parlamentosu'nun (AP) son kararındaki ülkemize yönelik bilgisizce, asılsız ve kötü niyetli iddiaları reddediyoruz" ifadelerini kullandı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, AP'nin skandal Türkiye kararına çok sert tepki gösterdi. Şentop, "AP'nin son kararındaki ülkemize yönelik bilgisizce, asılsız ve kötü niyetli iddiaları reddediyoruz. Türkiye, insanî değerlere sadakat çerçevesinde Suriye'den ülkemize sığınan milyonlarca mülteciye elini uzatmış ve vicdanın sesi olmuştur" dedi.
"Türkiye'nin yanında olmaya davet ediyoruz"
AP'yi Türkiye'nin yanında olmaya davet eden Şentop, şu ifadelere yer verdi:
"Türkiye, terörizmle mücadeleye devam ederken, Suriye ihtilafına Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı temelinde siyasi çözüm gayretlerine katkı sunmayı sürdürecektir. Esasen, AP'nin PKK/YPG'nin Suriyeli sivillere yönelik terör eylemlerine tepki vermemesi esef vericidir. AP'yi, büyük özveriyle 3,7 milyon Suriyeliye kapılarını açan, NATO ve Avrupa'nın sınırlarını koruyan, uluslararası hukuka saygılı olan Türkiye'nin yanında olmaya ve Suriye'deki siyasi sürece destek vermeye davet ediyoruz"