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Gündem Mustafa Sarıgül 'Nusret'e ben dokundum' deyip uyardı: Hava atma caka satma!
Gündem

Mustafa Sarıgül 'Nusret'e ben dokundum' deyip uyardı: Hava atma caka satma!

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, belediye başkanı olduğu dönemde Nusret'e destek verdiğini söyleyerek, "Nusret'e Mustafa Sarıgül diye bir abisi dokundu." dedi. Sarıgül açıklamasının devamında Nusret'e uyarılarda bulunarak, "Hava atma, caka satma Nusret. Mütevazi ol, büyüdükçe küçül." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-19 22:42:00 - 2021-11-19 22:51:05

Türkiye Değişim Partisi (TDP) lideri Mustafa Sarıgül, katıldığı Youtube kanalında 'sosyete kasabı' Nusret Gökçe'ye değinerek, "Nusret'e Mustafa Sarıgül diye bir abisi dokundu. Nusret, Bostancı'da çalışırken Etiler'e geldi ben de belediye başkanıydım. Yanına gittim ve Nusret'ime destek verdim. Hava atma, caka satma Nusret." ifadelerini kullandı.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Haberler.com Youtube kanalında Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur'un gündeme ilişkin sorularına cevap verdi.

"Nusret'e, Mustafa Sarıgül abisi dokundu"

Sarıgül, kendisinin belediye başkanı olduğu dönemde Nusret'le  tanıştığını belirterek, "Nusret'e Mustafa Sarıgül diye bir abisi dokundu. Nusret, Bostancı'da çalışırken Etiler'e geldi ben de belediye başkanıydım. Yanına gittim ve Nusret'ime destek verdim. Ben onun gözlerinden öperim. Bir Erzurumlu aslan parçasıdır. Bir başarı öyküsüdür. Sıfırdan gelip Türkiye'nin en çok izlenen Türk'üdür. 30 milyonun üzerinde bir takipçisi var o bir marka oldu ve o markayı geliştirmek lazım." şeklinde konuştu.

Nusret'i uyardı: Hava atma caka satma

Sarıgül, "Hava atma, caka satma Nusret. Mütevazi ol, büyüdükçe küçül. Londra'daki işine bakıyorum gurur kaynağımızsın. Allah'ım 'İnsanları denemek için ya makam veririm ya para veririm' diyor. Nusret'im makamın da yüksek paran da çok. Nusret vefalı bir çocuktur beni de hep arar." ifadelerini kullandı.

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