Mustafa Muhammed'in yolu Fransa'ya doğru...

Sezon başı Fransız Bordeaux'ya transferi direkten dönen Mustafa Muhammed'e başta aynı kulüp olmak üzere 4 Fransız Ligue 1 takımı talip oldu.

Son haftalarda ortaya koyduğu performansla dikkat çeken Galatasaraylı Mustafa Muhammed, yeniden Avrupa devlerinin radarına girmeyi başardı.

Akşam'da yer alan habere göre; özellikle Fransız kulüplerinin Mısırlı golcüye olan ilgisi artarak devam ediyor. Bordeaux, St. Etienne ve Marsilya'dan sonra Türk yıldızlarıyla dikkat çeken Lille de Muhammed için devreye girdi.

Bu kulüplerin, 23 yaşındaki forveti sezon sonuna kadar izlemeye devam edecekleri, yaz dönemi yaklaşırken de Galatasaray'ın kapısını çalacakları öğrenildi.

Aynı zamanda Mısır Milli Takımı'nın da vazgeçilmez oyuncusu olan Mustafa Muhammed'den, Sarı-Kırmızılı yönetimin 10 milyon euronun üzerinde gelir beklediği öğrenildi.