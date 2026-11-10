76 ilde darbe vuruldu! Bin 204 kişi tutuklandı!
İçişleri Bakanlığı, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik 76 ilde son 2 haftada düzenlenen operasyonların bilançosunu paylaştı.
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İçişleri Bakanlığı, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik 76 ilde son 2 haftada düzenlenen operasyonların bilançosunu paylaştı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 2 ton 19 kilogram 652 gram uyuşturucu madde ile 5 milyon 36 bin 460 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonlar kapsamında 2 bin 152 şüpheli yakalanırken, bunlardan 1.204'ü tutuklandı, 364'ü hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
OPERASYONLARA 4 BİN 785 PERSONEL KATILDI Türkiye genelinde 76 ilde düzenlenen operasyonlara 2 bin 820 ekip ve 4 bin 785 personel katıldı. Çalışmalarda ayrıca 14 hava aracı ve 39 narkotik dedektör köpeği görev aldı.
"ZEHİR TACİRLERİNE YÖNELİK MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ" İçişleri Bakanlığı açıklamasında uyuşturucuyla mücadelenin önemine dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:
"Uyuşturucu, birçok suçu besleyen karanlık bir ana damardır. Bu damarı kurutmak; çocuklarımızın istikbalini, gençlerimizin geleceğini ve ailelerimizin huzurunu korumak için zehir tacirlerine yönelik mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman Polislerimizi, Narkotik Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."
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