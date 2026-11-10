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76 ilde darbe vuruldu! Bin 204 kişi tutuklandı!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

76 ilde darbe vuruldu! Bin 204 kişi tutuklandı!

İçişleri Bakanlığı, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik 76 ilde son 2 haftada düzenlenen operasyonların bilançosunu paylaştı.

#1
Foto - 76 ilde darbe vuruldu! Bin 204 kişi tutuklandı!

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 2 ton 19 kilogram 652 gram uyuşturucu madde ile 5 milyon 36 bin 460 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

#2
Foto - 76 ilde darbe vuruldu! Bin 204 kişi tutuklandı!

Operasyonlar kapsamında 2 bin 152 şüpheli yakalanırken, bunlardan 1.204'ü tutuklandı, 364'ü hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

#3
Foto - 76 ilde darbe vuruldu! Bin 204 kişi tutuklandı!

OPERASYONLARA 4 BİN 785 PERSONEL KATILDI Türkiye genelinde 76 ilde düzenlenen operasyonlara 2 bin 820 ekip ve 4 bin 785 personel katıldı. Çalışmalarda ayrıca 14 hava aracı ve 39 narkotik dedektör köpeği görev aldı.

#4
Foto - 76 ilde darbe vuruldu! Bin 204 kişi tutuklandı!

"ZEHİR TACİRLERİNE YÖNELİK MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ" İçişleri Bakanlığı açıklamasında uyuşturucuyla mücadelenin önemine dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

#5
Foto - 76 ilde darbe vuruldu! Bin 204 kişi tutuklandı!

"Uyuşturucu, birçok suçu besleyen karanlık bir ana damardır. Bu damarı kurutmak; çocuklarımızın istikbalini, gençlerimizin geleceğini ve ailelerimizin huzurunu korumak için zehir tacirlerine yönelik mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman Polislerimizi, Narkotik Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

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