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Bu köy diğerlerine benzemiyor: Attığınız her adımdan tarih fışkırıyor!

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Bu köy diğerlerine benzemiyor: Attığınız her adımdan tarih fışkırıyor!

Yozgat'ta yer alan Büyüknefes köyü, her köşesindeki tarihi yapılarıyla ziyaretçileri karşılıyor.

#1
Foto - Bu köy diğerlerine benzemiyor: Attığınız her adımdan tarih fışkırıyor!

4 FARKLI MEDENİYETİN İZLERİ GÖRÜLEBİLİYOR Galatların başkenti olarak bilinen Tavium Antik Kenti’nin bulunduğu Büyüknefes köyü, Frig, Hitit, Roma ve Bizans gibi medeniyetlerin izlerini taşıyor. Köyde tarihi eserlere evlerin bahçe duvarlarında, çeşmelerde, cami bahçesinde ve mezarlıklarda rastlamak mümkün. Bazı tarihi taşların mezar taşı olarak kullanıldığı da görülüyor.

#2
Foto - Bu köy diğerlerine benzemiyor: Attığınız her adımdan tarih fışkırıyor!

Köy halkı, geçmişten günümüze ulaşan tarihi eserlere sahip çıkarken, köyün Yozgat yönünden girişinde oluşturulan açık hava müzesinde çevreden toplanan taş ve kalıntılar sergileniyor. Köy sakinleri, tarihi eserlerin zarar görmemesi için koruma altına alınmasına önem veriyor.

#3
Foto - Bu köy diğerlerine benzemiyor: Attığınız her adımdan tarih fışkırıyor!

“ZARAR GÖRMESİN DİYE MÜZEMİZE BAĞIŞ YAPTIK”

#4
Foto - Bu köy diğerlerine benzemiyor: Attığınız her adımdan tarih fışkırıyor!

Köy halkından Ömer Seyhan, ailesinden kalan tarihi bir küpü zarar görmemesi için müzeye bağışladığını belirterek, “Bu küp, bizim dedemizin evindeydi. Yıllar önce onların babaları bağlarında çalışırken bulmuşlar. Onu getirmişler. Eskiden culhalık derler, halının dokunduğu yer, tandırlığın içerisine muhafaza etmişler. Bir asrı geçkindir dedemin evindeydi. Ondan sonra biz inşaatımız vardı. Bunu müze müdürlüğü ile görüştük. Zarar görmesin diye müzemize bağış yaptık.” dedi.

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