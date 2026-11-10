Karne notuna bakıp karar vermeyin! İşte çocuğunuzun gerçek yeteneğini keşfetmenin yollar

Yetenek gelişiminin uzun soluklu bir süreç olduğunu ve çocukların zaman zaman başarısızlık yaşayabileceğini ifade eden Sayı, ailelerin sonuçlardan çok gösterilen çabaya ve ilerlemeye odaklanması gerektiğini söyledi. Sayı, “Çocuğunuza ‘Birinci olamadın mı?’ diye sormak yerine ‘Bu süreçte neler öğrendin?’ veya ‘Bir sonraki çalışmanda neyi değiştirmek istersin?’ gibi sorular yöneltin. Ona yalnızca başarılı olduğunda değil, başarısız olduğunda da değerli olduğunu hissettirin. Dinlenme, oyun ve serbest zamanın da sağlıklı gelişimin bir parçası olduğunu unutmayın” dedi. Çocukların yeteneklerini keşfetmelerinde fırsat eşitsizliğinin de önemli bir engel olduğuna dikkat çeken Sayı, her çocuğun sanat, spor, bilim ve teknoloji alanlarındaki eğitim imkânlarına eşit erişemediğini belirtti. Yetenek gelişiminin yalnızca ailelerin sorumluluğu olmadığını vurgulayan Sayı, “Okulların, üniversitelerin, yerel yönetimlerin ve sivil toplum kuruluşlarının da çocuklara kendilerini farklı alanlarda deneyebilecekleri fırsatlar sunması gerekir. Çünkü bazen bir çocuğun yeteneğini keşfedemememizin nedeni, o yeteneğin bulunmaması değil, çocuğun kendisini gösterebileceği fırsatlarla hiç karşılaşmamış olmasıdır” diye konuştu.