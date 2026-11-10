Karne notuna bakıp karar vermeyin! İşte çocuğunuzun gerçek yeteneğini keşfetmenin yollar

Çocukların kendiliğinden yöneldikleri etkinliklerin, yeteneklerini keşfetmede önemli ipuçları sunduğunu belirten Sayı, “Çocuğunuzun yalnızca başarılı olduğu şeyleri değil, tekrar tekrar yapmak istediği, merak duyduğu ve zamanın nasıl geçtiğini fark etmediği etkinlikleri de takip edin. Sürekli resim çizen, deney yapmaktan hoşlanan veya ritim oluşturmaya ilgi duyan bir çocuk, bu alanlarda gelişme potansiyeline sahip olabilir. Ancak bu gözlemler tek başına yetenek belirlemek için yeterli değildir” ifadelerini kullandı. Çocukların henüz karşılaşmadıkları alanlarda da yetenekli olabileceklerini vurgulayan Sayı, sanat atölyeleri, spor etkinlikleri, bilim merkezleri, müzik çalışmaları ve teknoloji atölyelerinin önemli keşif fırsatları sunduğunu söyledi. Sayı, “Önemli olan çocuğu ilk ilgilendiği alana hemen yönlendirmek değil, farklı deneyimlerle tanışmasını sağlamaktır. Çocukların önce farklı disiplinleri deneyimlemeleri, ardından ilgi duydukları alanlarda daha derinlemesine çalışmalar yapmaları desteklenmelidir” dedi.