Galatasaray Leroy Sane için kararını verdi!

Galatasaray'da bu sezon Süper Lig'de 11 Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 maçta olmak üzere toplam 15 kez şans bulan ve 567 dakika sahada kalan Leroy Sane, şu ana kadar ne gol attı ne de asist katkısı yaptı.

ELEŞTİRİLERİN ODAK NOKTASI HALİNE GELDİ

Sergilediği performans nedeniyle her geçen gün eleştirilerin odak noktası haline gelen 30 yaşındaki oyuncunun sarı-kırmızılı takımdaki geleceği merak konusu olurken, Alman medyasından çarpıcı bir iddia geldi.

SKY SPORT: "OCAK AYINDA AYRILABİLİR!"

Sky Sport’un haberine göre; Leroy Sane'nin kış transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılması artık ihtimal dışı değil.

Sarı-kırmızılı kulüp, uygun bir teklif gelmesi durumunda Ocak ayında Leroy Sane ile yollarını ayıracak.

YILLIK 12 MİLYON EURO ÖDENİYOR!

Geçtiğimiz sezonun başında Bayern Münih'ten bedelsiz olarak kadroya katılan ve yıllık 12 milyon euro (net maaş + sadakat primi toplamı) ödenen 30 yaşındaki kanat oyuncusunun Galatasaray'la 1.5 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.