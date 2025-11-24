  • İSTANBUL
Mustafa Kemal sorusuna cevap vermediler, linç ettiler! AK Parti de boyun eğdi

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Mustafa Kemal sorusuna cevap vermediler, linç ettiler! AK Parti de boyun eğdi

Mustafa Kemal paylaşımı sonrası kemalist trollerin hedefi hâline gelen Serap Ergani’nin istifası AK Parti tabanında tepkiye yol açtı; vatandaşlar “AK Parti sosyal medya baskısına boyun eğdi” yorumları yaptı.

AK Parti İzmir Kadın Kolları’nda görev yapan Serap Ergani’nin sosyal medya hesabındaki Mustafa Kemal paylaşımı gündem oldu.

Türkiye’nin ezici çoğunluğunun kafasında soru işaretleri bırakan tarihi hakikatleri hatırlatan Serap Ergani, kısa sürede kemalist troller tarafından linç edildi. Hiçbir CHP'li Ergani'nin sorduğu şu soruya cevap veremedi:

 

Cevap vermek yerine küfürler ve hakaretler havada uçuştu. AK Parti ise baskılara direnemedi, görevli baanın istifasını istedi.. İstifa alındı, kabul edildi.

Kemalistlerin cevap veremediği paylaşım üzerine, sosyal medyada başlatılan linç sonrası, Ak Parti de baskılara boyun eğdi.

CHP’lilerin linç girişimi sonrası AK Parti İzmir İl Başkanlığı, büyük tepki çeken bir karar aldı ve Serap Ergani’nin görevinden istifasını istedi. İl Başkanlığı, sürecin parti içinde yapılan değerlendirme sonucunda tamamlandığını açıkladı.

Ergani, istifasının ardından sosyal medya hesabındaki paylaşımını da kaldırdı. Vatandaşlar, “AK Parti boyun eğdi” yorumları yaptılar!..

Türkmen

Atam ölümünden 90 yıl sonra bile yobazlara ayar veriyor, yobazların ödünü patlatıyor...

Cengiz

Hep taviz bakalım nereye kadar bu da onları simartiyor ve saldırgan hale getiriyor
TÜM YORUMLARA GİT ( 25 )
