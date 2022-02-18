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İSLAM Mustafa İslamoğlu'nun yıllar önceki Ayasofya açıklaması şaşırttı!
İSLAM

Mustafa İslamoğlu'nun yıllar önceki Ayasofya açıklaması şaşırttı!

DW Türkçe yayınında, "Ayasofya'nın camiye çevrilmesi esasen Kur'an'a aykırı bir eylemdir." açıklaması yapan Mustafa İslamoğlu'nun, Ayasofya henüz cami olarak yeniden açılmamışken, "Bir gün gelir inşallah özgürlüğüne kavuşur ama Ayasofya'nın müze olmasının hesabı sorulmalı." dediği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-02-18 20:10:00 - 2022-02-18 20:16:26

 Yeniakit.com.tr 

Mustafa İslamoğlu, DW Türkçe yayınında Nevşin Mengü'ye konuştu. Ayasofya Camisi'ne ilişkin değerlendirmede bulunan İslamoğlu, "Ayasofya'nın camiye çevrilmesi esasen Kur'an'a aykırı bir eylemdir. Kur'an'ın kabul etmediği bir eylemdir." dedi.

Yıllar önce tam tersini söylediği ortaya çıktı!

Mustafa İslamoğlu'nun Ayasofya henüz müze iken yaptığı bir açıklamasında ise bugün DW Türkçe'de söylediklerinden çok farklı ifadeler kullandığı ortaya çıktı.

'Ayasofya'nın müze olmasının hesabı sorulmalı'

Yıllar önce bir sohbette konuşan Mustafa İslamoğlu'nun, Ayasofya henüz cami olarak yeniden açılmamışken kullandığı ifadeler şöyle:

Bir gün gelir inşallah özgürlüğüne kavuşur ama Ayasofya'nın müze olmasının hesabı sorulmalı. Fatih'in vakfiyesinde aynen şu ibareler vardır: Bu mabedi bir gün mabed olmaktan çıkaranlar olursa, Allah'ın, meleklerin ve tüm lanet edenlerin laneti onun üzerine olsun.

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