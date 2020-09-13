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Ekonomi Mustafa El Sagezli: Türkiye'nin bizimle birlikte olmasını talep ediyoruz
Ekonomi

Mustafa El Sagezli: Türkiye'nin bizimle birlikte olmasını talep ediyoruz

Libya'nın çok ciddi altyapı yatırımına ihtiyacı olduğunu belirten Libya Uluslararası Kalkınma Programı (BINA) Direktörü Mustafa El Sagezli, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Türkiye'den Libya'nın kalkınmasında bizimle birlikte olmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2020-09-13 16:57:00 -
Mustafa El Sagezli: Türkiye'nin bizimle birlikte olmasını talep ediyoruz

Tarihdaş Milletler ve Topluluklar Derneği (TARİHDAŞ) ve Ortadoğu Ahi Evran Mesleki Eğitimi Geliştirme Girişimci Yetiştirme ve Toplumsal Kalkınmayı Destekleme Derneği (OMEG) iş birliğinde, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) sponsorluğunda, "Libya Türkiye İlişkileri ve Libya Köroğlu Türkleri" başlıklı program düzenlendi.

Programa, eski Türkiye Bingazi Başkonsolosu Ali Sait Akın, BINA Direktörü Mustafa El Sagezli, TARİHDAŞ Köroğlu Türkleri Çalışmaları Koordinatörü Ahmet Baba ile OMEG Başkanı Ömer Kayır katıldı.

Kendisi de bir Libya Köroğlu Türkü olan Mustafa El Sagezli, 1551'den bu yana Köroğlu Türkleri'nin bölgede yaşadığını ve Libya'nın bir parçası olduğunu söyledi.

Türkiye'nin bölgedeki önemine dikkat çeken Sagezli, "Tıpkı bugün belirli güçler tarafından bize karşı kışkırtılmaya çalışılan Libyalı Arap kardeşlerimizin ataları gibi, Osmanlı yönetiminde üstün görevlerde bulunduk. Gerek İtalyan işgali döneminde gerek Kaddafi döneminde Türkiye, her daim Libyalı Türklerin yanında oldu ve desteğini hiç kesmedi. Bugün dahi Fransa'nın desteklediği darbeci Hafter önderliğinde Libya'nın birliğini bozmak üzere başlatılan harekete Türkiye'nin desteği ile karşı koymayı başardık" dedi.

Libya'nın çok ciddi altyapı yatırımına ihtiyacı olduğunu belirten Sagezli, "Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere Türkiye'den Libya'nın kalkınmasında bizimle birlikte olmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

eski Türkiye Bingazi Başkonsolosu Ali Sait Akın ise Türkiye'nin Libya'daki varlığının bölge halkına moral verdiği söyledi.

Libya'da darbeci Hafter ve destekçilerinin kendilerinden olmayanlara tahammül dahi edemediğini aktaran Akın şöyle konuştu:

"Libya'daki meşru hükümetin radikal İslamcılardan oluştuğu iddiaları asılsızdır. Asıl radikaller Hafter'in ordusunda yer almaktadır. Suudi destekli bu radikaller sevap toplamak bahanesiyle esirleri bile infaz etmişlerdir. Bugün maalesef Libya'nın doğusunda dini kurumlar bu tekfircilerin eline geçmiş, pek çok dini etkinlik çeşitli bahanelerle yasaklanmıştır. Hafter ve destekçilerinin Türklere ve Türk asıllı Libyalılara düşmanlığı ortadadır. Baskılar sonucu 100 bin Libyalı Türk yerlerinden göç etmek zorunda bırakılmış ve malları yağmalanmıştır."

Darbeci Hafter'in Türk kimliğine karşı olan nefret söylemlerinin buradaki Türk kökenli nüfus arasında bir uyanışa yol açtığını kaydeden OMEG Başkanı Ömer Kayır da Libya'da en az 1 milyon 320 bin Köroğlu Türkü'nün yaşadığını ifade etti.

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