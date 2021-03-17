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Gündem Mustafa Destici'den HDP açıklaması: Kuruluşları da sakat çünkü...
Gündem

Mustafa Destici'den HDP açıklaması: Kuruluşları da sakat çünkü...

BBP Lideri Mustafa Destici, kapatılma davası açılan HDP ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-17 19:52:00 -
Mustafa Destici'den HDP açıklaması: Kuruluşları da sakat çünkü...

BBP Lideri Mustafa Destici, kapatılma davası açılan terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Destici, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından şunları kaydetti:

"HDP hiçbir zaman bir siyasi parti olmamıştır. Esasen kuruluşu da sakattır. Çünkü PKK terör örgütünün siyasi şubesi olarak kurulmuştur. Bütün yönetim kadroları ve sözde milletvekillerini PKK belirlemiştir. Kurulduğu günden bugüne kadar da teröre ve teröristlere hizmet etmiştir."

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