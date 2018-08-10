Mustafa Destici: Yaşadıklarımız ekonomi darbesi teşebbüsüdür

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, dolar kurundaki yükselişe ilişkin, "Barbarlıkla bize diz çöktüremeyenler, bu sefer ‘ekonomi darbesi teşebbüsü’ ile emellerine ulaşmak istemektedir." değerlendirmesini yaptı.

Destici, yaptığı yazılı açıklamada döviz kurundaki dalgalanma konusunda, "Yaşadıklarımız bir yönüyle 15 Temmuz’un tankla, uçakla, mermiyle değil, dolarla gerçekleştirilmeye çalışılan versiyonudur. Barbarlıkla bize diz çöktüremeyenler, bu sefer ‘ekonomi darbesi teşebbüsü’ ile emellerine ulaşmak istemektedirler. ” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin son dönemlerdeki kararlı ve bağımsız politikalarının, döviz kurundaki dalgalanmanın esas nedeni olduğunu vurgulayan Destici, şöyle devam etti:

“Dış güçler biliyorlar ki artık teröriste göz açtırmayan, darbecilere diz çökmeyen, konu Türk ve İslam dünyasının menfaati olduğunda elini taşın altına koymaktan çekinmeyen bir Türkiye vardır. Ekonomi politikalarında elbette yanlışlar yapılmıştır. Bu ayrı bir konudur. Fakat şu gayet açıktır ki doların bu yönlü hareketi çok net bir biçimde dış müdahaledir. Öncelikle, doların yükselmesine sevinç çığlıkları atan zihniyet ile artık yüzleşmenin zamanı gelmiştir.”

Destici, ekonomideki bu gelişmelerin ABD merkezli olduğunu belirterek, Meclis'te temsil edilen siyasi partilerin liderlerinin, Cumhurbaşkanının daveti ile toplanmaları ve birlik mesajı vermeleri gerektiğini vurguladı.