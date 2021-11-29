Galatasaray’ın eski başkanlarından Mustafa Cengiz, uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Bir süredir tedavisi hastanede süren Cengiz, 28 Kasım’da yaşamını yitirdi. Peki, Mustafa Cengiz nereye defnedilecek?

Mustafa Cengiz cenazesi nereden kalkıyor? Mustafa Cengiz nereye defnedilecek?

Galatasaray'ın eski başkanlarından Mustafa Cengiz 71 yaşında hayatını kaybetti. Cenaze töreni 29 Kasım Pazartesi günü Marmara İlahiyat Fakültesi Camii’nde kılınacak ikindi namazı sonrası gerçekleştirilecek olup Ulus Mezarlığı’nda defin olacaktır.

Mustafa Cengiz, 20 Ocak 2018'de gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda Galatasaray Kulübünün 37. başkanı oldu.

Söz konusu kongrede Dursun Özbek ile yarışan Cengiz, oyların bin 703'ünü alarak başkanlığa seçildi.

Göreve geldikten sonra finansal fair-play ile ilgili sorunlarla mücadele eden ve UEFA ile sık görüşmeler gerçekleştiren Mustafa Cengiz yönetimi, sezon sonunda futbolda Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Sarı-kırmızılı kulüp, kadın basketbolda da FIBA Avrupa Kupası'nı kazandı.

Mustafa Cengiz, Mayıs 2018'de olağan seçimli genel kurulda bir kez daha başkanlık mücadelesi verdi. Kurul listesinde birçok değişiklik yapan Cengiz, 2 bin 525 oy alarak Dursun Özbek, Ozan Korkut ve Ali Fatinoğlu'nu geride bıraktı ve tekrar başkanlığa seçildi.

Girdiği ikinci seçimde güvenoyu alan Cengiz başkanlığındaki Galatasaray, 2018-2019 sezonunda futbolda üst üste 2. kez şampiyonluğu elde etti. Aynı sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı ve TFF Süper Kupa'yı da alan sarı-kırmızılılar, önemli bir başarıya imza attı.

Futbolda alınan kupalara rağmen futbol dışı branşlarda başarısız olunması, özellikle geçen sezon erkek basketbolda son haftalarda kümede kalınması nedeniyle Mustafa Cengiz yönetimi büyük eleştirilere maruz kalmıştı.

Mustafa Cengiz, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada sarı-kırmızılı kulübün başkanlığına tekrar aday olmayacağını duyurmuştu. Cengiz'in aday olmadığı genel kurulda, 19 Haziran 2021'de başkanlığa Burak Elmas seçilmişti.

Mustafa Cengiz, başkanlığının son 1 yıllık bölümünde ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele etti.

2020 yılının ilk aylarında rahatsızlığı ortaya çıkan Mustafa Cengiz, aynı yılın mayıs ayında beyninden ve midesinden bir dizi operasyon geçirdi. Cengiz, bu süreçte uzun süre tedavi gördü. Mustafa Cengiz, başkanlığından sonraki süreçte de sağlık sorunlarıyla mücadele etti.