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Mustafa Aksu Tarım ve Orman Bakan yardımcısı olarak atandı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu oldu. Türkiye 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. dönem milletvekili seçimleri ile yeni bir döneme gerdi. Yeni sisteme geçilmesiyle birlikte devlet dairelerinde son dakika atamalar gerçekleşiyor. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu atandı.

09 Ağustos 2018 Perşembe 10:42
Mustafa Aksu Tarım ve Orman Bakan yardımcısı olarak atandı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu oldu. Türkiye 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. dönem milletvekili seçimleri ile yeni bir döneme gerdi. Yeni sisteme geçilmesiyle birlikte devlet dairelerinde son dakika atamalar gerçekleşiyor. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu atandı.

Tarım ve Orman ile Milli Eğitim Bakan Yardımcılıkları ve Cumhurbaşkanı danışmanlıklarına ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Tarım ve Orman Bakan Yardımcılıklarına Mehmet Hadi Tunç, Akif Özkaldı ve Mustafa Aksu atandı. Milli Eğitim Bakan Yardımcılıklarına ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer ile Prof. Dr. Mustafa Safran getirildi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Tarım ve Orman Bakan Yardımcılıklarına Mehmet Hadi Tunç, Akif Özkaldı ve Mustafa Aksu atandı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcılıklarına ise Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer ile YÖK Denetleme Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Safran getirildi. Resmi Gazete'de yer alan diğer atama kararları ile Cumhurbaşkanı danışmanlıklarına Sümeyra Merve Kılınç ve Elif Esen atandı. Sermaye Piyasası Kurulunda (SPK) boş bulunan üyeliğe ise Birol Küle'nin ataması gerçekleştirildi.

 

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2018 Perşembe 10:42
  1. mustafa aksu
  2. tarım ve orman bakan yardımcısı

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