0553 313 94 23

Muş’ta “Sultan Alparslan” sevinci

Başkan Erdoğan’ın, “Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı”nda terminal binası yenilenen Muş havalimanının adının “Sultan Alparslan” olacağını açıklaması kentte sevinçle karşılandı.

05 Ağustos 2018 Pazar 11:09
Muş’ta “Sultan Alparslan” sevinci

GÖKSEL ÇAĞLAV/ANKARA

Başkan Erdoğan’ın, “Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı”nda terminal binası yenilenen Muş havalimanının adının “Sultan Alparslan” olacağını açıklaması kentte sevinçle karşılandı. Eğitim Bir-Sen Muş Şube Başkanı Mahir Barışan, “Unutulan, değersiz gibi gösterilen ancak Anadolu’nun kapılarını açan şahsiyetlerin bu şekilde tanıtılması ve değer verilmesi bizi mutlu etmiştir”dedi. Bulanık Ziraat Odası Başkanı Nevzat Taşdemir de, “Muş’un Alparslan ile anılmasından daha güzel bir şey olacağını tahmin etmiyorum ve çok yerinde bir karar oldu. Kararı alan Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 05 Ağustos 2018 Pazar 11:09
  1. Muş Havalimanı
  2. Sultan Alparslan

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'de pitbull dehşeti! Bir kadını parçaladı
    1. ABD'de pitbull dehşeti! Bir kadını..
    2. 20 bin sözleşmeli öğretmen alınacak?
    3. İsrailli meşhur gazeteci: Bu Araplar..
    4. Afganistan'da bombalı saldırı! 3 NATO..
    5. Anayasa Mahkemesi'nin iş yükünü..
    6. Ayağa kalkamayan ineğini beslemek için..
    7. Niğde’de trafik kazası: 4 kişi yaralı
    8. 13 bin 500 paket kaçak sigara ele..
    9. Üsküdar'da korkunç olay! Aracında ölü..
    10. Sınır kapısında bayram kalabalığı
    11. Demba Ba'ya ırkçı sözler! Çılgına döndü
    12. Abdulkadir ve Yusuf kararı!
    13. Bedelli askerlik başvurusu nereden..
    14. Erdoğan: Hasan bırak sohbeti ya!
    15. İstanbul Üsküdar'da korkunç olay!..
    16. Büyük vicdansızlık! Ayağı ve kuyruğu..
    17. Başörtüsü takmak isteyene 10 yıl hapis
    18. Ehliyet sınavında kağıt ve kalem..
    19. KPSS ÖABT soru ve cevapları yayınlandı..
    20. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan devrim..
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    Erdoğan'dan ABD'ye karşı hamle: Talimatı verdim, mal varlıklarını donduracağız
    Erdoğan'dan ABD'ye karşı hamle: Talimatı verdim, mal varlıklarını donduracağız
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    POMEM PMYO 2 bin 500 polis alımı mülakat sonuçları
    POMEM PMYO 2 bin 500 polis alımı mülakat sonuçları
    ABD'den kritik hamle! Savaş hazırlıklarına başladı
    ABD'den kritik hamle! Savaş hazırlıklarına başladı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak 2018
    Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak 2018
    Akit soruyor: Kızlı erkekli evler hakkında ne düşünüyorsunuz?
    Akit soruyor: Kızlı erkekli evler hakkında ne düşünüyorsunuz?