Muş’ta “Sultan Alparslan” sevinci

GÖKSEL ÇAĞLAV/ANKARA

Başkan Erdoğan’ın, “Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı”nda terminal binası yenilenen Muş havalimanının adının “Sultan Alparslan” olacağını açıklaması kentte sevinçle karşılandı. Eğitim Bir-Sen Muş Şube Başkanı Mahir Barışan, “Unutulan, değersiz gibi gösterilen ancak Anadolu’nun kapılarını açan şahsiyetlerin bu şekilde tanıtılması ve değer verilmesi bizi mutlu etmiştir”dedi. Bulanık Ziraat Odası Başkanı Nevzat Taşdemir de, “Muş’un Alparslan ile anılmasından daha güzel bir şey olacağını tahmin etmiyorum ve çok yerinde bir karar oldu. Kararı alan Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.